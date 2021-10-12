«Воруют по-взрослому, объясняют как дети»: ТОП-6 ярких цитат Владимира Маркина

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Юлия Федорова
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Бывший официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин умер 12 октября. 5-tv.ru вспомнил яркие цитаты Маркина.

«Воруют по-взрослому, объясняют как дети»: ТОП-6 ярких цитат Владимира Маркина

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Тема:
Умер Владимир Маркин

Бывший официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин умер 12 октября вследствие продолжительной болезни. Он возглавлял пресс-службу ведомства с 2007-го по 2016-й. При нем Следственный комитет пришел к эффективному взаимодействию со СМИ. В сети расходились хлесткие цитаты Владимира Маркина по самым известным прецедентам в России. 5-tv.ru приводит шесть ярких цитат, сказанных спикером.

Александр Натрускин / РИА Новости

Маркина не раз спрашивали о политической ангажированности Следственного комитета, в которой обвиняли ведомство. В ответ Владимир Иванович подчеркивал, что такие обвинения — общепринятая практика защиты, просто один мэр «спокойненько» принимает это как есть, а другой выдвигает обвинения. Он особенно отметил, что Следственный комитет занимается расследованием уголовных дел, а не политических.

Владимир Трефилов / РИА Новости

В 2018-м уже вышедший в отставку Владимир Маркин лаконично прокомментировал скандальное дело бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Губернатора приговорили к восьми годам колонии по делу о коррупции. Экс-глава области обвинил правоохранительные органы в провокации.

Александр Натрускин / РИА Новости

В 2013-м Маркина на одном из интервью попросили оценить ход самых громких дел. Владимир Иванович ответил очень конкретно.

Евгения Новоженина / РИА Новости

В 2014-м Владимир Маркин стал гостем шоу Ивана Урганта. Телеведущий предложил официальному представителю Следственного комитета поучаствовать в шутливой рубрике. Маркину пришлось вспомнить азбуку Морзе и передавать разные цитаты. Владимир Иванович рассказывал анекдоты и шутил, а окружающие были в восторге.

Александр Натрускин / РИА Новости

В 2016-м Владимир Маркин ярко прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг чемпионата Европы по футболу. Общественность возмутило поведение российских болельщиков в Марселе, которые устроили беспорядки. Прокуратура города заявила, что в беспорядках участвовали «подготовленные люди». Владимир Иванович счел эти обвинения надуманными.

Алексей Куденко / РИА Новости

В 2016-м журналист «Новой газеты» Надежда Прусенкова обвинила Маркина в плагиате. По ее словам, в книге «Самые громкие преступления XXI века в России» есть фрагмент материала Прусенковой. Владимир Иванович назвал Прусенкову «никому, кроме своего болота, не известной и не нужной журналистишкой». На следующий день Маркин публично извинился перед Прусенковой, а фрагмент книги назвали «технической ошибкой».

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