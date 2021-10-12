Мишель Серова впервые высказалась о лечении госпитализированного отца

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Карина Бернтгольц
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Девушка поблагодарила поклонников за поддержку.

Мишель Серова впервые высказалась о лечении госпитализированного отца

Фото: Instagram @alexander_serov_official

Дочь Александра Серова Мишель впервые высказалась о состоянии госпитализированного с коронавирусом отца. После известия о 75% поражения легких певца поклонники атаковали девушку вопросами, однако она предпочла не сеять панику и долго молчала. Наконец, наследница артиста решила ответить всем и сразу. На своей странице в Instagram Мишель Серова разместила пост, в котором поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала о лечении любимого миллионами исполнителя.

«Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости! Желаем скорейшего выздоровления и позитивного настроения!» — написала дочь Серова.

 
 
 
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Публикация от MISHEL SEROVA (@mishel_serova)

Пользователи поддержали оптимистичный настрой девушки и пожелали ее отцу скорейшего выздоровления.

67-летнего исполнителя хитов «Мадонна», «Я люблю тебя до слез» экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц несколько дней назад. Серова поместили в реанимационное отделение с диагнозом коронавирус и поражением легких около 75%.

Как сообщал 5-tv.ru, Игорь Крутой рассказал, был ли привит Александр Серов.

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