Крутой рассказал подробности госпитализации Александра Серова

Продюсер и композитор Игорь Крутой уговаривал Александра Серова, который сейчас находится в реанимации с обширным поражением легких, пройти вакцинацию. Об этом знаменитость сообщил подписчикам своего аккаунта в Instagram в комментариях к посту с фрагментом из телепрограммы Бориса Корчевникова. В публикации композитор призывал «помолиться и поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова».

«Выздоровления Александру без последствий и осложнений»;

«Скорейшего выздоровления… Надеялась, что это слухи», — написали переживающие за здоровье любимого певца фанаты.

Instagram @igorkrutoy65

Автор песен народного артиста Игорь Крутой поспешил успокоить поклонниц, заявив, что «он под контролем», при этом на вопрос, был ли привит Серов от коронавирусной инфекции, ответил отрицательно.

«Не был… Я уговаривал…» — признался продюсер.

67-летнего исполнителя хитов «Мадонна», «Я люблю тебя до слез» экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц несколько дней назад. Серова поместили в реанимационное отделение с диагнозом коронавирус и поражением легких около 75%.

Как сообщал 5-tv.ru, Игорь Крутой призвал помолиться за скорейшее выздоровление Александра Серова.