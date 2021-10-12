Крутой рассказал подробности госпитализации Александра Серова
Продюсер и композитор Игорь Крутой уговаривал находящегося в реанимации певца пройти вакцинацию.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Продюсер и композитор Игорь Крутой уговаривал Александра Серова, который сейчас находится в реанимации с обширным поражением легких, пройти вакцинацию. Об этом знаменитость сообщил подписчикам своего аккаунта в Instagram в комментариях к посту с фрагментом из телепрограммы Бориса Корчевникова. В публикации композитор призывал «помолиться и поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова».
«Выздоровления Александру без последствий и осложнений»;
«Скорейшего выздоровления… Надеялась, что это слухи», — написали переживающие за здоровье любимого певца фанаты.
Автор песен народного артиста Игорь Крутой поспешил успокоить поклонниц, заявив, что «он под контролем», при этом на вопрос, был ли привит Серов от коронавирусной инфекции, ответил отрицательно.
«Не был… Я уговаривал…» — признался продюсер.
67-летнего исполнителя хитов «Мадонна», «Я люблю тебя до слез» экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц несколько дней назад. Серова поместили в реанимационное отделение с диагнозом коронавирус и поражением легких около 75%.
Как сообщал 5-tv.ru, Игорь Крутой призвал помолиться за скорейшее выздоровление Александра Серова.
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