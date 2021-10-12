Любовный треугольник с «Папиными дочками»: с кем же встречается Павел Прилучный?

Фанаты актера приписывали ему роман с Мирославой Карпович, но сам Прилучный, судя по всему, испытывает страсть к ее «сериальной младшей сестре» Дарье Мельниковой.

Павел Прилучный, которого подозревают в отношениях с Мирославой Карпович, скоро соберет коллекцию слухов про всех «Папиных дочек» — в своем Instagram-аккаунте он выложил стоп-кадр из недавно вышедшего фильма «Соври мне правду», в котором его напарницей по кадру стала Дарья Мельникова.

«Для тех, кто любит погорячее!» — подписал фото Прилучный.

View this post on Instagram Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)

Фильм изобилует эротическими сценами — и некоторые подписчики заметили, что сцены интимных моментов актер отыгрывает уж больно реалистично. По мнению фанатов, страсть актера настоящая — сыграть такое невозможно. Тем более, что и Прилучный, и Мельникова недавно развелись со своими супругами.

Масла в огонь подливает и то, что сама Карпович оставила «лайк» к опубликованной фотографии — фанаты не знают, в каком направлении дальше строить теории. Старшую из «Папиных дочек» некоторые фанаты Прилучного считают разлучницей — по их мнению, именно из-за девушки актер ушел из семьи. Но шутку про «шведскую семью с Папиными дочками» дружно подхватили и переживают за Екатерину Старшову, сыгравшую в сериале Пуговку — младшую дочь в семье.

Сам Прилучный слухи не комментирует — он сосредоточен на карьере и семье, его страница в Instagram пестрит фотографиями со съемок и времяпрепровождения с детьми.

А вот Дарья Мельникова слухи о романе с актером прокомментировала — ее слова ранее приводил 5-tv.ru.