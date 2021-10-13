🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 октября, растущая Луна в Скорпионе обещает прекрасный день для романтических отношений. Самое время побыть рядом с любимыми. Это может быть поход в кино или театр, а можно просто завернуться в теплый плед и насладиться отличным фильмом дома. Неважно где, главное вы вместе. Если вы только ищете свою любовь, астрологи рекомендуют активнее общаться в не только в интернете, но и в реальности. Так ваша вторая половинка отыщется гораздо быстрее.

♈ Овен

Ошибки — не то, чего следует бояться. Люди совершают оплошности, и вы, Овны, не и исключение. Быть идеальным для всех уж точно не получится. Играйте не по правилам, пробуйте снова и снова. Тем более Вселенная хочет от вас именно этого. Первая попытка, вторая, третья, четвертая… Если у вас что-то не выходит, боритесь. Новые попытки обязательно принесут положительные результаты.

Космический совет: ошибаться — это нормально.

♉ Телец

«У меня не хватит сил, чтобы приблизиться к мечте. Я устал», — фраза, которую вы наверняка регулярно говорите себе. Вас как будто нечто тянет вниз. И, казалось бы, вот она цель, но снова наплывает уныние и не чувствуете, что больше нет возможности двигаться дальше. Помните, Тельцы: труд не бывает напрасным. Каждое ваше усилие — на вес золота.

Космический совет: не позвольте разочарованию выбить вас из колеи.

♊ Близнецы

Вам пора отпустить плохие мысли и воспоминания. Ничего в этой жизни не вечно, цикл бесконечно обновляется, поэтому пора идти вперед. Таков Вселенский замысел: что-то уходит, но всегда ему на смену приходит новое. Оно принесет гораздо больше эмоций, которые, в основном, будут радостными. Потери случаются, но не горевать вечность же о них горевать! Поднимитесь на новую ступень и ощутите перемены.

Космический совет: будьте готовы к новым открытиям.

♋ Рак

Звезды рекомендуют вам отправиться на поиски новых впечатлений. Рутинная реальность явно выбивает вас из колеи, Раки. Вы наверняка ощутили это в себе: давно уже ничего не радует. Отправляйтесь в путешествие, купите вещь, о которой давным-давно мечтали, познакомьтесь с новыми людьми. Только так вы сможете зарядиться энергией на будущие недели.

Космический совет: исполните давнюю мечту.

♌ Лев

Сегодня вам явно понадобиться интуиция, Львы. Обязательно прислушайтесь к тому, что говорит ваш внутренний голос. От этого может зависеть не только удача в делах, но и отношения с домашними.

Космический совет: «шестое чувство» подскажет, как поступить.

♍ Дева

Прекратите так много работать, Девы. Пора пожалеть себя. Вы явно давно чувствуете усталость, причем как физическую, так и эмоциональную. Постарайтесь расслабиться и наконец-то ощутите себя свободными. Это касается и домашних дел. Отложите уборку, готовку и стирку. Пора посвятить время себе любимым.

Космический совет: хороший момент, чтобы отдохнуть.

♎ Весы

Вы не задумывались о том, чтобы начать учить других людей, Весы? Накопленный опыт может стать отличным подспорьем для молодых и неопытных. Вы достигли того уровня, когда профессиональный и жизненный опыт может стать полезен для других. Попробуйте, у вас должно неплохо получиться.

Космический совет: окружающим явно нужен ваш совет.

♏ Скорпион

Сегодня вы ощущаете вдохновение, которого прежде никогда не испытывали. Копните глубже, и вы обнаружите небывалые сокровища внутри своей души. Особенно новые открытия станут полезны в сердечных делах. Новое знакомство или новый шаг в отношениях обязательно ждет вас в этот день. Не расценивайте легкий флирт как начало долгосрочных отношений. Отнеситесь к этому легче, наслаждайтесь здесь и сейчас.

Космический совет: ждите перемен в романтических отношениях и наслаждайтесь моментом.

♐ Стрелец

Астрологи предупреждают, что в этот день вам, Стрельцы, не достает концентрации и сосредоточенности. Вы резко реагируете на раздражители. Ваше сознание рассеяно, и вам трудно устремить все внимание на задачу. Не мучайте себя. Попробуйте разбить сложные задания на небольшие кусочки. Метод очень облегчит для вас ситуацию и поможет найти силы для дальнейшей работы. И не забывайте про отдых, он вам сегодня очень нужен.

Космический совет: помогите себе не растерять остатки самообладания и расслабьтесь.

♑ Козерог

Чувствуете, как манит желание покупать и покупать? Сегодня вы почувствовали вкус шопинга. Будьте очень осторожны: вы рискуете потратить деньги впустую на вещи, которыми потом даже не воспользуетесь. Прежде чем зайти в торговый центр, одумайтесь: надо ли вам это? Трезво оцените свои доходы и остановитесь, пока не поздно.

Космический совет: не самое время тратиться на необдуманные покупки.

♒ Водолей

Для вас, Водолеи, настал ответственный момент. Вы шли к этому дню долгое время и вот вы практически у цели. С этого дня ваша жизнь изменится. Но вы уверены, что готовы к переменам? Может самое время для начала все взвесить и систематизировать? Так не придется ждать неприятных сюрпризов будущем.

Космический совет: это новый этап в вашей жизни, не упустите.

♊ Рыбы

Сегодня вы в ударе. Так хорошо вы, Рыбы, себя давно не чувствовали. Шутки искрометны, комплименты отточены, выглядите вы потрясающе. К вам приковано все внимание окружающих. Постарайтесь не сильно увлекаться, а то не заметите, что перешли «красную линию» и ненароком кого-то обидели. Вечером ждите волнующие новости от родных, они вас очень впечатлят.

Космический совет: ваш юмор оценят, но не перегните палку.

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