Житель Тывы расчленил супружескую пару, отрезал головы и сжег в печи

По предварительным данным, подозреваемый находился в гостях у своих жертв и распивал с ними спиртные напитки.

Правоохранители Тывы завершил расследование убийства семейной пары, которая была найдена расчлененной в собственном доме. Об этом сообщается на сайте местного СК.

Инцидент произошел в Кызыле. По версии следствия, 23-летний уроженец села Хорум-Даг в ночь со 2 на 3 января находился в гостях у семьи. Они распивали спиртные напитки. Через некоторое время хозяин начал выгонять гостя из дома, но тот начал сопротивляться. Молодой человек, предположительно, напал на пару с ножом, расчленил тела, а голову и верхние конечности сжег в печи.

Впоследствии правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление. Следствием собрана доказательственная база о причастности обвиняемого в убийстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как житель Москвы расчленил младшего брата и четыре дня хранил его тело в квартире.