Карпович прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем: «Все никак не помру»

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Надежда Квашенко
Эксклюзив 2 799

Карпович высмеяла слухи о проблемах со здоровьем

Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich; 5-tv.ru

Актриса добавила, что уже устала от того, что ее все время «хоронят».

Актриса Мирослава Карпович прокомментировала слухи о том, что ей пришлось обратиться к врачу из-за проблем с весом. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звезда сериала «Папины дочки» заявила, что чувствует себя прекрасно и к медикам не обращалась, так как у нее все в порядке со здоровьем.

«Если вы найдете такого врача, я бы с ним тоже познакомилась. Потому что у меня нет такого врача. Я не в курсе того, что придумывают телеграм-каналы. Я вполне прекрасно себя чувствую, жива-здорова», — рассказала актриса.

Ранее в сети появилась информация о том, что актриса наблюдается в клинике из-за проблем с весом. Высказывалось предположение, что 35-летняя актриса страдает расстройством пищевого поведения. Говорили даже, что причиной чрезмерной худобы Карпович может быть нервная анорексия.

Актриса опровергла все эти сведения, добавив, что уже порядком устала от того, что ее все время «хоронят», приписывая страшные диагнозы.

«Фантазерам двойка. Я еду на гастроли и жива –здорова. У меня много работы, так что все в порядке. Уже говорили о том, что я умираю. Уже десять лет говорят. Все никак не помру», — смеется Карпович.

К слову, еще летом поклонники актрисы в Instagram обратили внимание на то, что звезда буквально тает на глазах. Некоторые поинтересовались, не сидит ли артистка на какой-нибудь специальной диете.

На вопросы подписчиков, Карпович тогда ответила, что отнюдь не стремится сбросить вес и ест абсолютно все и любит сладкое. По словам актрисы, оставаться в форме ей помогает спорт. Карпович увлекается плаванием и йогой. Практикует пешие прогулки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Мирослава Карпович заговорила о замужестве и рождении детей.

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