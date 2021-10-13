Как по запаху узнать о приближающейся смерти

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Артем Зайцев
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Ученые провели эксперимент, результаты которого оказались весьма неожиданными.

Как по запаху узнать о приближающейся смерти

Фото: Depositphotos / zeferli@gmail.com

Ученые выяснили, что смерть можно почувствовать по запаху. Об этом сообщил исследователь Арно Висмар в одном из своих последних экспериментов. Он проводил его в Школе психологии Университета Кента.

Какой запах у смерти?

В ходе эксперимента, испытуемым предлагалось подвергнуться запахам путресцина, аммиака и воды. И только первый вывал у них непреодолимую тревогу, хотя исследуемые никогда раньше не чувствовали запаха подобного компонента. По словам ученого, когда человек умирает, его тело ломается, и во время этого процесса освобождается много ароматов. Одним из них и является вышеописанный путресцин.

Особый рецептор «запаха смерти»

Также часто ассоциируют «запах смерти» — с запахом травы. Исследователи выяснили, что у человека есть древний обонятельный рецептор, который пробуждается накануне гибели и улавливает указанный аромат. Это может быть за год или пол года до трагедии, но рано или поздно он пробуждается. Когда появляется «запах смерти», люди подсознательно начинают меняться и, сами того не ведая, приближают момент своего конца. 

Запах смерти — это  особый предвестник, который сигнализирует нам не о скорой кончине, а о том, что нам угрожает неминуемая опасность. Этот запах помогает понять, что повод для тревоги действительно существует, а нам только остается найти причину предстоящей гибели. 

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