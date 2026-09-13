«Он сам пришел!» Ираклия Пирцхалаву шантажируют скрытыми записями из отеля

Ираклия Пирцхалаву шантажирует модель из Москвы

Модель Катя Лукьянова вновь появилась в публичном пространстве, добавив новые подробности своего романа с музыкантом Ираклием Пирцхалавой, более известным под псевдонимом Иракли. По всей видимости, девушку задели нелестные слова Пирцхалавы в ее адрес, прозвучавшие на дне рождения «Русского радио».

Фото: Instagram*/___katty_look

«Это шарлатанка, аферистка. Она пытается хайпануть за счет других известных людей. Я думаю, что клевета, которую она обрушила на меня, была мне полезна, потому что это работа с эго. Это классная штука, когда тебя хейтят. Но ей на пользу это, к сожалению, не пойдет, потому что Боже все видит» — заявил исполнитель.

Екатерина утверждает, что не собиралась возвращаться к скандальной истории, но Ираклий сам вынудил ее вновь заговорить об этом. Она намекает на возможную публикацию записи их встречи в номере, включая его объяснения того, зачем он пошел на шоу.

Вероятно, речь идет о «Ставке на любовь», где он участвовал с экс-супругой Еленой Гребенщиковой и даже сделал ей предложение в полуфинале. После проекта публика узнала о Екатерине, которая якобы тайно встречалась с музыкантом после съемок.

«Думаю, что многим будет крайне интересно услышать не ту версию, которую удобно рассказывать сейчас, а ту, что звучала тогда, за закрытыми дверями. И не надо так стараться казаться любимым Богом человеком, когда мы оба знаем насколько сильно публичная картинка отличается от реальности. Была хорошая попытка положить телефон в сейф, чтобы я ничего не записала, но сейчас зумеры очень шустрые. И слава Богу, что я продумываю все наперед. Если бы я это не записала, то громче было бы его слово и имело бы оно такой вес, что мне потом бы никто не поверил. Он специально положил один мой телефон в сейф, чтобы мне потом на слово никто не поверил. Он сделал это, чтобы я ничего не записала и оставила бы это в секрете. Вот такое и надо оставлять на горячую войну. Без его вяканий я бы оставила это в секрете, но ведь извинений не было. Да и они уже не актуальны, истек срок действия», — рассказала модель.

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