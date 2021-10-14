Обвинившая брата в домогательствах дочь Распутиной узнала результат ДНК-теста

|
Оксана Тарасова
8 490

Пасынок певицы настаивает, что сестра по отцу оклеветала его. Мужчина отрицает родство с ней, а мачеху обвиняет в неверности мужу.

Обвинившая брата в домогательствах дочь Распутиной узнала результат ДНК-теста

Фото: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Младшая дочь певицы Маши Распутиной, 21-летняя Мария Захарова выяснила, является ли она родственницей сводному брату, которого прежде обвинила в сексуальных домогательствах и угрозах. Роман Захаров в свою очередь выступил с ответным, не менее громким заявлением. Мужчина отметил, что на него клевещут совершенно посторонние люди, не имеющие к его семье никакого отношения. Имеются в виду мачеха и сестра.

Захаров не хочет и слышать об этих женщинах. Он уверен, что певица с дочерью пользуются его отцом, бизнесменом и продюсером Владимиром Захаровым, который в связи с возрастом не хочет перемен, развода и готов терпеть что угодно от супруги. Распутиной пасынок вменяет соответствующий фамилии образ жизни, измены мужу, рождение ребенка от любовника. Младшую наследницу, уверен Роман, артистка «нагуляла» на стороне. И вообще девушка появилась на свет, только чтобы скрепить союз мамы с успешным продюсером.

«Эта певица никогда не станет официальной женой моего отца, потому что они со своей дочкой — бомжихи, живут на Рублевке в доме моей матери. У него (У Владимира Захарова. — Прим. ред.) с Машей нет семьи, они живут в разных комнатах, у них нет секса», — заявил 42-летний Роман Захаров в эфире телеканала «Россия 1».

Instagram @_zakharova_m

Брат и сестра по отцу сдали биоматериал для генетической экспертизы. Выяснилось, что доля вероятности наличия у них общего родителя составляет около 92%. Оставшиеся 8% дают шанс оказаться правым пасынку Распутиной. Более точным, отметили эксперты, был бы тест ДНК отца и дочери — Марии и Владимира Захаровых.

Девушка твердо уверена, что ее папой является продюсер, а брата называет психически больным человеком. Она призналась: хотела бы оказаться ему чужой, да невозможно. Поэтому намерена как минимум держаться от него подальше.

К слову, у Распутиной есть и старшая дочь Лидия, которую она родила от продюсера Владимира Ермакова. Ее жизнь спокойной и благополучной тоже назвать нельзя. Девушка жила в интернате и лечилась от психического заболевания. Она тяжело пережила развод родителей, что негативно сказалось на отношениях с матерью. Распутина же уверяла, что наследницу против нее настраивает экс-супруг.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, дочь Маши Распутиной похвасталась, что закрутила роман с миллионером из Монако.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.86
-0.02 83.00
-0.09
Сочетание в энергиях: совет дня на четверг, 14 октября, по системе Бацзы

Последние новости

14:07
Путин подчеркнул важность сохранения традиционных семейных ценностей
13:57
Подозреваемого в стрельбе в пермском вузе арестовали на два месяца
13:52
Защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей к 22 ноября
13:42
Путин призвал создать для женщин в России все необходимые условия
13:40
Актер Валерий Гаркалин вышел из комы
13:38
В Екатеринбурге из-за смога отменили авиарейсы и перекрыли дороги

Сейчас читают

Обвинившая брата в домогательствах дочь Распутиной узнала результат ДНК-теста
Иммунолог Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию
Безбедный год: какой обряд на Покров поможет привлечь богатство
Затишье перед прорывом: что принесет неделя с 11 по 17 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака