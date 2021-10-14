Обвинившая брата в домогательствах дочь Распутиной узнала результат ДНК-теста

Младшая дочь певицы Маши Распутиной, 21-летняя Мария Захарова выяснила, является ли она родственницей сводному брату, которого прежде обвинила в сексуальных домогательствах и угрозах. Роман Захаров в свою очередь выступил с ответным, не менее громким заявлением. Мужчина отметил, что на него клевещут совершенно посторонние люди, не имеющие к его семье никакого отношения. Имеются в виду мачеха и сестра.

Захаров не хочет и слышать об этих женщинах. Он уверен, что певица с дочерью пользуются его отцом, бизнесменом и продюсером Владимиром Захаровым, который в связи с возрастом не хочет перемен, развода и готов терпеть что угодно от супруги. Распутиной пасынок вменяет соответствующий фамилии образ жизни, измены мужу, рождение ребенка от любовника. Младшую наследницу, уверен Роман, артистка «нагуляла» на стороне. И вообще девушка появилась на свет, только чтобы скрепить союз мамы с успешным продюсером.

«Эта певица никогда не станет официальной женой моего отца, потому что они со своей дочкой — бомжихи, живут на Рублевке в доме моей матери. У него (У Владимира Захарова. — Прим. ред.) с Машей нет семьи, они живут в разных комнатах, у них нет секса», — заявил 42-летний Роман Захаров в эфире телеканала «Россия 1».

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Брат и сестра по отцу сдали биоматериал для генетической экспертизы. Выяснилось, что доля вероятности наличия у них общего родителя составляет около 92%. Оставшиеся 8% дают шанс оказаться правым пасынку Распутиной. Более точным, отметили эксперты, был бы тест ДНК отца и дочери — Марии и Владимира Захаровых.

Девушка твердо уверена, что ее папой является продюсер, а брата называет психически больным человеком. Она призналась: хотела бы оказаться ему чужой, да невозможно. Поэтому намерена как минимум держаться от него подальше.

К слову, у Распутиной есть и старшая дочь Лидия, которую она родила от продюсера Владимира Ермакова. Ее жизнь спокойной и благополучной тоже назвать нельзя. Девушка жила в интернате и лечилась от психического заболевания. Она тяжело пережила развод родителей, что негативно сказалось на отношениях с матерью. Распутина же уверяла, что наследницу против нее настраивает экс-супруг.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, дочь Маши Распутиной похвасталась, что закрутила роман с миллионером из Монако.