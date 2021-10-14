Джигурда объяснил, кто на самом деле раскрутил певицу Валерию

Актер Никита Джигурда считает продюсера Иосифа Пригожина талантливым только по российским меркам — по словам одиозной звезды, до мирового уровня продюсеру и мужу певицы Валерии далеко. Собственно, своими успехами в шоу-бизнесе, по мнению Джигурды, Валерия обязана другому человеку.

«Великолепную певицу Валерию он не смог раскрутить на международном уровне, чего она достойна. Кстати, и в России ведь ее раскрутил не Пригожин, а Александр Шульгин», — сказал актер в интервью «Собеседнику».

Никита Джигурда даже предлагал Пригожину померяться силами в поединке на ринге. Продюсер и сам предлагал подобное, но не актеру — муж Валерии давно хочет поквитаться с Сергеем Шнуровым за обидные слова о своей жене и о себе. Однако Джигурда вмешался, предложив тому сперва испробовать свои силы на нем.

Пригожин, в свою очередь, назвал одиозного шоумена «городским сумасшедшим» и предложил оградить общество от его тлетворного влияния, поместив актера в соответствующее медицинское учреждение. Драться с ним он, разумеется, не собирается — продюсер заявил, что его личные дела, включая разборки с лидером группировки «Ленинград», больше никого не касаются.

Но не все драки заканчиваются перепалкой в Instagram — ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях недавней драки в московском метро, где пассажиры вступились за девушку.