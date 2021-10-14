Как привлечь любовь на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

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Артем Зайцев
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Этот святой день славится не только наступлением зимы в свои законные права, но и тем, что незамужние девушки проводят различные обряды, чтобы привлечь своего суженного.

Как привлечь любовь на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

Фото: Depositphotos / gyso4ka

Насупил Покров Пресвятой богородицы. В этот день осень встречает зиму и начинает передавать ей свою законную власть. Однако эти сутки славятся еще и тем, что юные незамужние девицы завораживают своих суженых. Для этого не стоит углубляться в сложные ритуалы, а следует сделать несколько простых действий. Какие дела стоит совершить за день, расскажет 5-tv.ru.

Отношения с близкими

Наверняка, у вас есть близкие, что находятся в браке. Поздравьте их с покровом и пожелайте им долгих лет, любви и процветания. Успех в личной жизни вам будет сулить, если вы сможете поделиться своей выпечкой с близкими для вас людьми. Всегда важно дарить свое тепло и заботу дорогим вашему сердцу людям.

Внешность

Целомудрие юной незамужней девы будет более очевидным, если заплести с утра роскошную косу, а расплести по наступлению вечера. Свой образ дополните красивым платьем или юбкой, пускай всех сведет с ума ваша головокружительная красота и изящество.

Добродетель

Ваши добрые намерения отражатся в ваших поступках, поэтому не поскупитесь на милостыню, подарите небольшой лучик света окружающим. С уважение отнестись ко всем вашим бывшим мужчинам. Поблагодарите их за все, что было между вами. Возможно, стоит поставить свечку и за его здравие, и за ваше и за вашего суженого.

Также рекомендуется покормить голубей и других птиц. 

Совершив все это вы сможете привлечь к себе того самого «единственного», что будет вам и опорой, и защитой и заботой до конца ваших дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что можно и что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы.

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