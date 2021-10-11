Нумерология здоровья: как по дате рождения узнать о склонности к болезням

Нумерология может не только раскрывать характеристики личности человека, но и предсказывать судьбу и даже предупреждать о болезнях, уверены эксперты. О слабых места в организме и вероятных медицинских проблемах расскажет так называемое число здоровья.

Рассчитывается оно просто, так же, как и числа для планирования рождения детей, выяснения их количества, определения имени будущего мужа и шансов на счастливую судьбу — сложением. Например, если вы родились 25 декабря 1998 года, сначала нужно получить сумму всех цифр: 2+5+1+2+1+9+8+8. Получается 36. Далее приводим его к однозначному: 3+6. По итоговому числу 9 можно определить силу здоровья.

Если ваш результат — 1, стоит с особым вниманием относиться к состоянию сердечно-сосудистой системы и органам зрения. Берегите свои красивые глаза и почаще измеряйте артериальное давление. Те, у кого число здоровья равно 2, находятся в зоне риска развития недугов желуочно-кишечного тракта и щитовидной железы.

К проблемам с функционированием нервной системы предрасположены люди цифры 3. Они также подвержены заболеваниям кожи, склонны к апатии и депрессии, быстро утомляются. Таким людям стоит беречь свои силы и учиться контролировать эмоции, чтобы склонность не превратилась в патологию.

Цифра 4 в нумерологии здоровья является особенно опасной. Главный ее риск заключается в том, что обладатель подвержен труднодиагностируемым недугам, а также сложным системным заболеваниям. Им нужно тщательно следить за своим состоянием и отмечать любые перемены самочувствия.

Число 5 предупреждает о склонности к неврозам, повышенной возбудимости, вероятных мигренях и бессоннице. 6 — о свойственных человеку проблемах с органами дыхания и гормональным фоном. Больше двигайтесь, дышите свежим воздухом, регулярно посещайте эндокринолога.

Цифра 7 говорит о слабом иммунитете и предрасположенности к аллергии, разным дерматологическим диагнозам. Ситуацию может исправить спорт, отказ от вредных привычек. 8 — число больных суставов и проблем с печенью, а 9 — болезней мочеполовой системы и склонности к лихорадкам, пишет Dailyhoro.ru.

Каким бы ни оказалось ваше число, помните, что забота о своем организме в первую очередь проявляется не чтением статей и нумерологическими расчетами, а вниманием к собственному телу и регулярной диагностикой у специалистов. Будьте здоровы!

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