Поражение легких Ларисы Гузеевой выросло до 65%. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. В то же время сатурация (насыщение крови кислородом) артистки в норме. Врачи продолжают тщательно следить за состоянием знаменитости. О выписке пока речи не идет.

К слову, сама Лариса Гузеева на больничной койке не унывает. Она успевает общаться с фанатами в социальных сетях и призывает беречь себя. Поклонники бурно реагируют на любое сообщение их кумира: они желают ей выздоровления и сил, чтобы ни при каких обстоятельствах не пасть духом.

Лариса Гузеева заболела после путешествия в Крым несколько недель назад. Вначале тест на COVID-19 дал положительный результат, затем — отрицательный. Медики диагностировали звезде фильма «Жестокий романс» высокую степень поражения легких.