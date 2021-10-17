Мама Шиловской надеется на поражение дочери в новом выпуске «Ледникового периода»

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 2 024

В интервью 5-tv.ru Светлана призналась, что желает победы Ксении Бородиной.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Мама актриса Аглаи Шиловской Светлана в интервью 5-tv.ru призналась, что рассчитывает на поражение дочери в новом выпуске проекта «Ледниковый период». Дело в том, что звезда накануне перенесла серьезную операцию, причем в больницу ее увезли прямо со съемок шоу. Восстановление проходило достаточно болезненно, и теперь родительница переживает за Аглаю, которая слишком быстро вернулась к тренировкам.

«Я как мать, хочу: пусть проголосуют за Бородину. Пусть она еще покатается, а дочь моя отдохнет. Потому что когда мы приняли решение участвовать в „Ледниковом периоде“, мы не ожидали, что он настолько сложен и затратен. И по времени, и по физике. И появляется азарт. Я считаю, очень сильные участники. <…> Дело даже не в конкуренции, все просто хотят красиво исполнить свой номер», — поделилась Светлана Шиловская в интервью 5-tv.ru.

Уже во вторник состоятся съемки очередного выпуска «Ледникового периода». В номинации на вылет Аглая Шиловская и Ксения Бородина. Кто из двух девушек заслужит возможность остаться в проекте, будут решать судьи.

Ранее Аглая Шиловская рассказала, что после последней программы оказалась на операционном столе. После срочного хирургического вмешательства восстановление, по словам Шиловской, проходит не совсем гладко.

+7° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
71.24
-0.54 82.73
-0.60
Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака

Последние новости

19:51
Какие заболевания врач может диагностировать по походке
19:40
Мужской ужин: рецепт стейка с бруснично-грибным соусом от шеф-повара Емельяненко
19:21
Машинист московского метро успел затормозить перед упавшим пассажиром
19:10
Мама Шиловской надеется на поражение дочери в новом выпуске «Ледникового периода»
18:47
Самолет с Пересильд, Новицким и Шипенко на борту приземлился в Подмосковье
18:35
Песков рассказал, почему Путину сложно говорить с Зеленским

Сейчас читают

Как по дате рождения узнать, сколько жизней вы прожили на самом деле
Пластический хирург сравнил последствия операций на нос Аршавиной и Мамаевой
Расставание с прошлым и планирование: Китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 октября
Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 11 по 24 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака