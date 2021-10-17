Мама Шиловской надеется на поражение дочери в новом выпуске «Ледникового периода»

Мама актриса Аглаи Шиловской Светлана в интервью 5-tv.ru призналась, что рассчитывает на поражение дочери в новом выпуске проекта «Ледниковый период». Дело в том, что звезда накануне перенесла серьезную операцию, причем в больницу ее увезли прямо со съемок шоу. Восстановление проходило достаточно болезненно, и теперь родительница переживает за Аглаю, которая слишком быстро вернулась к тренировкам.

«Я как мать, хочу: пусть проголосуют за Бородину. Пусть она еще покатается, а дочь моя отдохнет. Потому что когда мы приняли решение участвовать в „Ледниковом периоде“, мы не ожидали, что он настолько сложен и затратен. И по времени, и по физике. И появляется азарт. Я считаю, очень сильные участники. <…> Дело даже не в конкуренции, все просто хотят красиво исполнить свой номер», — поделилась Светлана Шиловская в интервью 5-tv.ru.

Уже во вторник состоятся съемки очередного выпуска «Ледникового периода». В номинации на вылет Аглая Шиловская и Ксения Бородина. Кто из двух девушек заслужит возможность остаться в проекте, будут решать судьи.