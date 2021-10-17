Взрывоопасное сочетание: Астропрогноз на неделю с 18 по 24 октября для всех знаков зодиака

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 1 447

Меркурий наконец-то перестанет быть ретроградным и многие дела сдвинутся с мертвой точки, но есть один опасный аспект, о котором нельзя забывать, предостерегает эксперт.

Фото, видео: Depositphotos / Shad.off; 5-tv.ru

Астролог Алена Никольская рассказала, что принесет неделя с 18 по 24 октября каждому представителю зодиакального круга. Как объяснила эксперт по звездам эксклюзивно для 5-tv.ru, с одной стороны, мы можем «вздохнуть с облегчением», так как Меркурий после трех недель ретроградности наконец-то приходит в движение.

«Это значит, что все дела меркурианской сферы — поездки, договоренности, информация наконец будут доходить до адресата и больших сбоев не возникнет», — поведала астролог.

По словам эксперта, ждать быстрых результатов все же не стоит. Меркурию нужно время, чтобы «разогнаться». Это произойдет только к концу недели, поэтому стоит немножко потерпеть в стремлении побыстрее реализовать задуманное, иначе ничего не получится.

Помимо этого, еще один положительный момент заключается в том, что в середине недели Солнце меняет свое положение и переходит в знак Скорпион. До этого оно находилось в знаке Весов. С 23 октября вы сможете ощутить, что ритм жизни становится более интенсивным.

Однако, на этом позитивные явления предстоящей недели заканчиваются и астролог настоятельно рекомендует не расслабляться и быть очень внимательными.

«С этой недели и до конца октября на всех людей влияет очень взрывоопасное сочетание — Марс в квадратуре с Плутоном. Очень часто на таких аспектах происходят разные катаклизмы. Это могут быть вооруженные конфликты, драки, ЧП на дорогах, просто бытовые ссоры», — отметила астролог.

Никольская также добавила, что и в природной стихии могут происходить различные бедствия, пожары, извержения вулканов. Это объясняется тем, что Плутон — планета, которую невозможно контролировать, а Марс олицетворяет собой все, что связано с огнем, оружием и любыми военными конфликтами. Именно поэтому их сочетание считается такой взрывоопасной смесью.

По словам астролога, люди в этот период на пустом месте могут поругаться так, что помириться потом будет практически невозможно.

Также эксперт рассказала, как себя вести в профессиональной сфере, чтобы избежать неприятностей.

«Если вы руководитель коллектива, будьте очень аккуратны. Разрешите подчиненным высказать свои претензии, иначе они это сделают в такой форме, которая вам точно не понравится», — отметила астролог и добавила, что в это время лучше не принимать на работу новых людей, потому что такой сотрудник может стать буквально «миной замедленного действия» в коллективе.

Нас ожидает очень напряженный аспект вплоть до конца октября, поэтому Алена Никольская рекомендует в этот период ни с кем не выяснять отношения. Если разругаетесь, то не помиритесь уже никогда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие опасности таят зеркала и почему они могут навлечь беду по мнению астролога.

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