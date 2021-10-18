Подросток устроил стрельбу в поселковой школе Пермского края
Инцидент произошел утром в понедельник, 18 октября.
Фото: depositphotos / gsagi
Подросток устроил стрельбу из охотничьего ружья в школе в Пермском крае. Об этом стало известно 5-tv.ru. Инцидент произошел утром в понедельник, 18 октября, в поселке Сарс. По предварительным данным, никто не пострадал и не погиб. 12-летний ученик в настоящий момент задержан. Выясняются обстоятельства произошедшего, а также мотивы хулигана.
Ранее 5-tv.ru сообщал о трагедии, которая произошла также в учебном учреждении Пермского края. Ранним утром 20 сентября с
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