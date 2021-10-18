Подросток устроил стрельбу в поселковой школе Пермского края

|
Алиса Маркова
Срочная новость 2 626

Инцидент произошел утром в понедельник, 18 октября.

Подросток устроил стрельбу в поселковой школе Пермского края

Фото: depositphotos / gsagi

Подросток устроил стрельбу из охотничьего ружья в школе в Пермском крае. Об этом стало известно 5-tv.ru. Инцидент произошел утром в понедельник, 18 октября, в поселке Сарс. По предварительным данным, никто не пострадал и не погиб. 12-летний ученик в настоящий момент задержан. Выясняются обстоятельства произошедшего, а также мотивы хулигана.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагедии, которая произошла также в учебном учреждении Пермского края. Ранним утром 20 сентября студент ПГНИУ, 18-летний Тимур Бекмансуров, пришел в свой вуз и открыл стрельбу по людям. Погибли шесть человек, 29 пострадали, десять из них в тяжелом состоянии. Подозреваемый оказал сопротивление силовикам при задержании, был ранен и госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

+3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
71.24
-0.54 82.73
-0.60
Разложите все по полочкам! Совет дня на понедельник, 18 октября, по систе...

Последние новости

8:07
День Харитины: что можно и категорически нельзя делать 18 октября
8:01
Разложите все по полочкам! Совет дня на понедельник, 18 октября, по системе Бацзы
7:54
Стало известно, почему подросток решил стрелять в школе под Пермью
7:42
Врачи медицинского центра «СОГАЗ» изобрели новый метод лечения туннельного синдрома
7:36
Появилось фото из школы в Пермском крае, где подросток устроил стрельбу
7:29
Европейские послы хотят изменить российский закон о виноделии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
Как по дате рождения узнать, сколько жизней вы прожили на самом деле
Пластический хирург сравнил последствия операций на нос Аршавиной и Мамаевой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака