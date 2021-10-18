Подросток устроил стрельбу в поселковой школе Пермского края

Подросток устроил стрельбу из охотничьего ружья в школе в Пермском крае. Об этом стало известно 5-tv.ru. Инцидент произошел утром в понедельник, 18 октября, в поселке Сарс. По предварительным данным, никто не пострадал и не погиб. 12-летний ученик в настоящий момент задержан. Выясняются обстоятельства произошедшего, а также мотивы хулигана.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагедии, которая произошла также в учебном учреждении Пермского края. Ранним утром 20 сентября с тудент ПГНИУ, 18-летний Тимур Бекмансуров, пришел в свой вуз и открыл стрельбу по людям. Погибли шесть человек, 29 пострадали, десять из них в тяжелом состоянии. Подозреваемый оказал сопротивление силовикам при задержании, был ранен и госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».