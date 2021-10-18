Звезда «Кухни» Богатырев впервые показал лицо сына от Арнтгольц

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Ника Шумерская
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Актер и телеведущий пообещал, что постарается стать хорошим отцом.

Звезда «Кухни» Богатырев впервые показал лицо сына от Арнтгольц

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Актер и телеведущий Марк Богатырев, сыгравший Максима Лаврова в телесериале «Кухня», впервые показал лицо восьмимесячного сына. Первенец Данила родился в браке с Татьяной Арнтгольц 18 февраля 2021 года.

«У меня никогда не было папы-отца! Когда я был маленький, чуть старше, чем Данилка, я пообещал, что когда вырасту и у меня будут дети, я постараюсь стать хорошим отцом. Я бесконечно счастлив, что стал папой… Спасибо Татьяне, богу, вселенной за этот опыт и за то, что мои искренние мечты и желания сбываются», — поделился актер в своем аккаунте в Instagram.

Фото малыша с папой умилили фанатов, они отметили сходство обоих Богатыревых и пожелали счастливой семейной жизни.

Instagram @marchi25

«Ваш малыш — прелесть. Вылитый папа, даже ушки, глаза»;

«Какой сладкий малыш»;

«Данилка очень похож на папу. Одно лицо»;

«Уверены, вы — замечательный папа»;

«Вы такие милые, я верю, что у вас все получится», — прокомментировали фолловеры.

Известно, что Максим Лавров никогда не знал собственного отца, его воспитали мама с бабушкой. По словам матери, биологический отец — армянин — был ловеласом и изначально был против рождения мальчика, по этой причине родители и расстались.

Марк Богатырев проснулся знаменитым в 2012 году, когда сериал «Кухня» вышел в эфир. После съемок он тяжело пережил разрыв с актрисой Еленой Подкаминской, сыгравшей его возлюбленную Викторию Сергеевну, арт-директора ресторана. Из-за вспыхнувших чувств Подкаминская ушла из семьи, однако звездная пара продержалась вместе менее года.

С Татьяной Арнтгольц актер познакомился на съемках сериала «Наживка для ангела». Супруги полгода скрывали от СМИ свой брак. Оказалось, что они поженились летом 2020-го, а пресса узнала о женитьбе знаменитостей только в этом году.

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