Коронавирус изменил внешность Александра Дьяченко: «Не узнавал себя в зеркале»

Звезда фильма «Женская интуиция» признался, что перенесенный недуг сильно отразился на его состоянии, в том числе эмоциональном. Дьяченко находится на грани депрессии.

Актер Александр Дьяченко рассказал, что после перенесенного коронавируса не может восстановить прежний вес и не узнает свое отражение в зеркале. Болезнь отразилась не только на внешности артиста, но и на его душевном состоянии.

В начале лета Дьяченко был госпитализирован с COVID-19. Инфекцию он перенес тяжело, практически все время лежал, так как сильно болели ноги. Из-за абсолютного отсутствия активности начал набирать лишние кило.

«Гормональная терапия тоже наложила сильный отпечаток на внешность: плюс десять килограммов, лицо одутловатое. Диеты и спорт особо не помогают. Долгое время не узнавал себя в зеркале», — цитирует Дьяченко 7Дней.ru.

По словам актера, коварность коронавируса заключается в дегенерации нейронных связей в головном мозге, из-за чего нередко пациентов нагоняет депрессия. Так случилось и с ним — вспоминалось все самое плохое, что случалось в жизни. Артист признается: до сих пор ему порой трудно подбирать слова.

«Пришлось долго бороться с астеническим синдромом: только 15-20 секунд мог стоять, а потом вдруг звон в ушах, голова кружится, и тебя валит обратно на кровать. Когда выписывался из больницы, меня до такси везли на каталке!» — поделился Дьяченко.

Однако недуг не поборол жажду жить и работать дальше. Он стал внимательнее относиться к своему здоровью, чтобы «вылезти из болезни окончательно». 56-летний актер продолжает сниматься и играть в театре, что для него еще в новинку. Живой драмой звезда кино и сериалов занялся только на шестом десятке. Вскоре его ждет выход на сцену — в спектакле «На одном дыхании» он выступит в дуэте с обожаемой партнершей Ксенией Лавровой-Глинкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии сражающейся с коронавирусом актрисы Ларисы Гузеевой.