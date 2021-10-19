Гузеева призналась, что была не готова к болезни: «Один на один с проблемами»
Изнурительная борьба с коронавирусом заставила телеведущую пересмотреть свои взгляды на жизнь.
Фото: Instagram @_larisa_guzeeva_
Телеведущая Лариса Гузеева, которая сейчас борется с коронавирусной инфекцией в московской Коммунарке рассказала поклонникам, что болезнь застала ее врасплох и заставила ее многое переосмыслить. Об этом актриса написала на своей странице в Instagram, сопроводив пост своим архивным снимком, на котором она безмятежно отдыхает у моря, надев темные очки, а волосы развеваются от легкого ветерка.
«Ничего не изменилось за эти три недели — мир не остановился — жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова», — призналась Гузеева.
По словам телеведущей, за последнее время она пересмотрела свои взгляды на жизнь и поняла, что многому ей придется научиться заново.
В комментариях актрису горячо поддерживают и желают ей скорейшего выздоровления. При этом многие согласились с Гузеевой в том, что после тяжелой болезни человек часто начинает на многое в жизни смотреть иначе и ценить моменты, которые казались обыденностью.
«У меня после ковида такие же осознания, больше ценности жизни появилось, к каждому моменту. Будем здоровы»; «Мы тоже болеем. Страшный вирус. Пересмотрела всю жизнь, буду жить по другому», — поделились своими переживаниями подписчики.
Лариса Гузеева попала в больницу с признаками коронавирусной инфекции в конце сентября. Звезда почувствовала себя плохо вскоре после возвращения из Крыма, где проходила курс процедур по омоложению и оздоровлению организма.
После возвращения с отдыха у телеведущей поднялась температура, болела спина. Ее пришлось экстренно госпитализировать и в результате обследований выявили COVID-19. По последним данным, поражение легких у артистки составляет 65%, сатурация (уровень насыщения крови кислородом) в норме.
Актриса периодически выходит на связь со своими преданными поклонниками из больницы, рассказывает о своем самочувствии и советует всем внимательнее относиться к своему здоровью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и где Лариса Гузеева заразилась коронавирусом, по мнению ее мужа.
- 19 окт
- В Латвии объявили жесткий локдаун на четыре недели
- 19 окт
- Петербург пополнил список регионов, где для посещения общественных мест нужен QR-код
- 18 окт
- В Петербурге вводят QR-коды для посещения общественных мероприятий с 1 ноября
- 18 окт
- Иностранные пилоты растеряли летные навыки из-за пандемии — исследование
- 18 окт
- Генсек ООН Гутерриш назвал причину появления новых штаммов COVID-19
- 18 окт
- Выявлена связь между пульсом и смертностью от COVID-19
- 17 окт
- Блогер София Стужук в годовщину смерти экс-супруга попросила у него прощения
- 17 окт
- В Кремле не планируют вводить чрезвычайные меры из-за роста заболеваемости COVID
- 16 окт
- Дочь госпитализированного Серова опровергла последние данные о его здоровье
- 16 окт
- Оперштаб по коронавирусу назвал уровень коллективного иммунитета в России
Читайте также
87%
-0.07 82.46
-0.27
Нашли ошибку?