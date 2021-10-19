Гузеева призналась, что была не готова к болезни: «Один на один с проблемами»

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Надежда Квашенко
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Изнурительная борьба с коронавирусом заставила телеведущую пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Гузеева призналась, что была не готова к болезни: «Один на один с проблемами»

Фото: Instagram @_larisa_guzeeva_

Тема:
Эпидемия коронавируса

Телеведущая Лариса Гузеева, которая сейчас борется с коронавирусной инфекцией в московской Коммунарке рассказала поклонникам, что болезнь застала ее врасплох и заставила ее многое переосмыслить. Об этом актриса написала на своей странице в Instagram, сопроводив пост своим архивным снимком, на котором она безмятежно отдыхает у моря, надев темные очки, а волосы развеваются от легкого ветерка.

«Ничего не изменилось за эти три недели — мир не остановился — жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова», — призналась Гузеева.

По словам телеведущей, за последнее время она пересмотрела свои взгляды на жизнь и поняла, что многому ей придется научиться заново.

_larisa_guzeeva_

В комментариях актрису горячо поддерживают и желают ей скорейшего выздоровления. При этом многие согласились с Гузеевой в том, что после тяжелой болезни человек часто начинает на многое в жизни смотреть иначе и ценить моменты, которые казались обыденностью.

«У меня после ковида такие же осознания, больше ценности жизни появилось, к каждому моменту. Будем здоровы»; «Мы тоже болеем. Страшный вирус. Пересмотрела всю жизнь, буду жить по другому», — поделились своими переживаниями подписчики.

Лариса Гузеева попала в больницу с признаками коронавирусной инфекции в конце сентября. Звезда почувствовала себя плохо вскоре после возвращения из Крыма, где проходила курс процедур по омоложению и оздоровлению организма.

После возвращения с отдыха у телеведущей поднялась температура, болела спина. Ее пришлось экстренно госпитализировать и в результате обследований выявили COVID-19. По последним данным, поражение легких у артистки составляет 65%, сатурация (уровень насыщения крови кислородом) в норме.

Актриса периодически выходит на связь со своими преданными поклонниками из больницы, рассказывает о своем самочувствии и советует всем внимательнее относиться к своему здоровью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и где Лариса Гузеева заразилась коронавирусом, по мнению ее мужа.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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