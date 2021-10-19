Спиркина о романе Прокловой и Табакова: «Дождалась смерти и сделала себе пиар»

Актриса заявила, что покойный мастер немало сделал для карьеры Прокловой, которая заявила о пережитых в подростковом возрасте домогательствах со стороны известного режиссера.

Актриса и телеведущая Ольга Спиркина заявила, что знала о романе юной Елены Прокловой и режиссера Олега Табакова, но осудила коллегу за пиар за счет имени покойного мастера. Своим мнением о скандале она поделилась в очередном интервью.

Этой весной в эфире телеканала НТВ Елена Проклова рассказала о сексуальных домогательствах, которые пережила в подростковом возрасте, со стороны известного артиста. Личность агрессора не раскрыла, однако отметила, что мужчина уже умер. Товарищи по цеху и СМИ тогда предположили, что речь идет о народном артисте СССР Олеге Табакове. Подтверждать версию Проклова не стала, но и опровергать тоже.

Instagram @olga__spirkina

«Я считаю, что это безобразие: дождаться его смерти, а потом отыграться на нем и сделать себе пиар. Все догадались, конечно, о ком была речь в признании Прокловой, все все знали. Я, например, знала об их романе, но я знаю также, что он ей и профессионально очень помог, об этом же она не рассказала», — цитирует Ольгу Спиркину Sobesednik.ru.

По мнению актрисы, у каждого человека свои скелеты в шкафу, но некоторые вещи все же не стоит выносить на суд общественности. Если поступок Елены Прокловой был спровоцирован желанием за что-то отомстить, то она опоздала — мертвому больно не сделаешь.

Спиркина считает, что говорить о домогательствах в суде — справедливо, но ради скандала делать это нехорошо. Сама артистка называет Табакова гением и своим главным учителем, взрастившем и давшим профессию. Несмотря на былые сложности в отношениях с мастером, Спиркина всегда испытывала к нему любовь и уважение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Елены Прокловой на негативное высказывание певицы Татьяны Булановой о женщинах, которые публично заявляют о сексуальных домогательствах.