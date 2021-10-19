Спиркина о романе Прокловой и Табакова: «Дождалась смерти и сделала себе пиар»

|
Оксана Тарасова
1 338

Актриса Ольга Спиркина рассказала о романе Елены Прокловой и Олега Табакова

Спиркина о романе Прокловой и Табакова: «Дождалась смерти и сделала себе пиар»

Фото: Instagram @elproklova

Актриса заявила, что покойный мастер немало сделал для карьеры Прокловой, которая заявила о пережитых в подростковом возрасте домогательствах со стороны известного режиссера.

Актриса и телеведущая Ольга Спиркина заявила, что знала о романе юной Елены Прокловой и режиссера Олега Табакова, но осудила коллегу за пиар за счет имени покойного мастера. Своим мнением о скандале она поделилась в очередном интервью.

Этой весной в эфире телеканала НТВ Елена Проклова рассказала о сексуальных домогательствах, которые пережила в подростковом возрасте, со стороны известного артиста. Личность агрессора не раскрыла, однако отметила, что мужчина уже умер. Товарищи по цеху и СМИ тогда предположили, что речь идет о народном артисте СССР Олеге Табакове. Подтверждать версию Проклова не стала, но и опровергать тоже.

Instagram @olga__spirkina

«Я считаю, что это безобразие: дождаться его смерти, а потом отыграться на нем и сделать себе пиар. Все догадались, конечно, о ком была речь в признании Прокловой, все все знали. Я, например, знала об их романе, но я знаю также, что он ей и профессионально очень помог, об этом же она не рассказала», — цитирует Ольгу Спиркину Sobesednik.ru.

По мнению актрисы, у каждого человека свои скелеты в шкафу, но некоторые вещи все же не стоит выносить на суд общественности. Если поступок Елены Прокловой был спровоцирован желанием за что-то отомстить, то она опоздала — мертвому больно не сделаешь.

Спиркина считает, что говорить о домогательствах в суде — справедливо, но ради скандала делать это нехорошо. Сама артистка называет Табакова гением и своим главным учителем, взрастившем и давшим профессию. Несмотря на былые сложности в отношениях с мастером, Спиркина всегда испытывала к нему любовь и уважение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Елены Прокловой на негативное высказывание певицы Татьяны Булановой о женщинах, которые публично заявляют о сексуальных домогательствах.

+2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
71.17
-0.07 82.46
-0.27
ТОП-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть вместе

Последние новости

12:57
Врач назвал пять народных методов лечения, в которых нет смысла
12:56
Агрегаторы такси и сервисы доставки еды ввели сборы с пользователей
12:53
Обязательную вакцинацию для работников отдельных отраслей вводят в Крыму
12:41
Блинчики из манки с бананом: вкусный рецепт завтрака от Василия Емельяненко
12:37
Предполагаемых убийц звезды киберспорта задержали под Петербургом
12:21
Вирусологи назвали сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

Сейчас читают

Фригидности — бой: названы пять эффективных способов повысить женское либидо
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака
Как по дате рождения узнать, сколько жизней вы прожили на самом деле
Пластический хирург сравнил последствия операций на нос Аршавиной и Мамаевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака