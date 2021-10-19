Болезненная худоба и острые плечи: Джоли пришла на премьеру «Вечных» с пятью детьми

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Мадлена Гришина
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Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Вечные» с пятью детьми

Болезненная худоба и острые плечи: Джоли пришла на премьеру «Вечных» с пятью детьми

Фото: REUTERS / MARIO ANZUONI

Фанаты американской актрисы обеспокоены ее пугающим внешним видом. Бывшая жена Брэда Питта появилась на публике в компании своих детей.

Анджелина Джоли в свои годы может похвастаться отличной фигурой. Стройная, утонченная словно статуэтка. Но, по мнению фанатов, 46-летняя актриса в последнее время слишком уж исхудала.

В понедельник, 18 октября, она в компании пятерых детей: 20-летнего Мэддокса, 16-летней Захары, 15-летней Шайло и 13-летних Вивьены и Нокса — побывала на премьере фильма «Вечные», в которой сыграла роль второго плана, отмечает WMJ.ru. Для мероприятия американская актриса выбрала длинное коричневое платье с открытой спиной и плечами.

REUTERS / MARIO ANZUONI

Хоть и фигура звезды была скрыта под просторным платьем, ее оголенные плечи обеспокоили поклонников.

«Кожа да кости! Какая худая Анджелина»;

«Такие острые плечи, будто можно пораниться»;

«Образ шикарный, но я за нее волнуюсь»;

«Она очень худая. Надеюсь, она хорошо ест»;

«Беспокоюсь за нее», — написали поклонники, увидев фото с кинопремьеры.

Но Джоли, несмотря на волнение о ее здоровье поклонников, улыбалась фоторепортерам и чувствовала себя уверено в длинном платье. Как и ее дочь Захара, которая для выхода в свет выбрала маминой платье серебристого цвета. В нем Анджелина красовалась на премии «Оскар» в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анджелину Джоли папарацци заметили в компании с рэпером Эйбелом Макконеном Тесфайе, который на 15 лет младше звезды.

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