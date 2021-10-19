«Кланяюсь в ноги»: Гузеева поблагодарила врачей Коммунарки и намекнула на выписку

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Артем Решетов
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Лариса Гузеева поблагодарила врачей Коммунарки и намекнула на выписку

«Кланяюсь в ноги»: Гузеева поблагодарила врачей Коммунарки и намекнула на выписку

Фото: Instagram @_larisa_guzeeva_

Звезда поблагодарила врачей больницы, вытащивших ее из лап коронавируса — возможно, дело идет к выписке.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, восстанавливающаяся после тяжело перенесенного коронавируса, поблагодарила врачей больницы в Коммунарке. В своем Instagram-аккаунте звезда написала, что «кланяется в ноги» каждому работнику больницы. Некоторые подписчики посчитали это намеком на скорую выписку.

«Вы мои герои и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо!» — сердечно благодарит Гузеева медиков.

И благодарить врачей есть за что — в какой-то момент поражение легких актрисы выросло до 65%. Ее лечили с помощью кислородного шлема, специальных препаратов. К счастью, телеведущая пошла на поправку.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Звезда почувствовала себя лучше некоторое время назад — восстанавливаясь, она общалась с поклонниками на своей странице в Instagram и смотрела любимые мультфильмы.

Кстати, подписчики актрисы присоединились к благодарностям медикам — их подвиги в непростые времена пандемии сложно недооценить.

«И не только в Коммунарке, конечно, низкий поклон всем ангелам в халатах, герои 21-го века! Благодарю всем сердцем!!!»

«Мы все, пройдя через этот ад, никогда их не забудем. Они нам снова подарили жизнь, чтобы мы ее ценили. Я помню глаза каждого, дай бог им всем здоровья. И нам конечно»;

«Да, есть герои нашего времени. Отважно работают днями и ночами. Дай бог им здоровья, низкий поклон», — рассыпаются в благодарностях подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о необычном признании Ларисы Гузеевой — она сообщила, что была не готова к болезни и осталась «один на один с проблемами».

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