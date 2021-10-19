Как вернуть пропавший голос за два дня — видео с упражнениями

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Наталья Григорьевская
Эксклюзив 1 234

Педагог по речи Буравкова показала упражнения для восстановления голоса за два дня

Фото, видео: Depositphotos / Dimaberlin; 5-tv.ru

Преподаватель речи эксклюзивно для 5-tv.ru показала, что нужно делать для быстрого возвращения способности петь и говорить.

Голос — рабочий инструмент для представителей многих профессий: певцов, дикторов, учителей, журналистов. Даже если ваша специальность далека от перечисленных, и вы просто простыли или сорвали голос, то быстро вернуть способность петь и говорить вам помогут рекомендации специалиста. Преподаватель речи Антонина Буравкова эксклюзивно для 5-tv.ru показала эффективные упражнения и привела действенные советы по восстановлению пропавшего или осипшего голоса.

Для приведения речевого аппарата в порядок обычно требуется до десяти дней. Однако, если следовать советам Буравковой, восстановить голос вполне реально за два-три дня.

Проверенный комплекс действий предполагает выполнение дыхательной гимнастики и упражнений для горла. Педагог по речи рекомендует на первом этапе вспомнить гимнастику по методу Стрельниковой. Автор методики была оперной певицей и педагогом, а изначально целью разработанных упражнений были разработка голоса и спасение от приступов удушья. Эти упражнения направлены на тренировку вдоха, так как он из-за стресса или переохлаждения недостаточно наполняет кислородом легкие.

«Делаем активные вдохи носом на счет раз-два-три-четыре. Делаем их громко, активно, как хлопок», — рассказала и показала специалист по речи.

Втягиваем носом воздух, словно насосом. Это упражнение, в результате которого мы прогреваем себя изнутри, эксперт советует дополнить скручиванием рук вперед. При этом голову нужно опускать, направляя горло вниз.

Следующее упражнение — штробасс, или скрип, который создается за счет смыкания связок.

«Расслабляем полностью горло, расслабляем челюсть и скрипим на разные звуки: а, э, о, у. Делаем согревающие, растирающие упражнения руками, гладим разгоряченной рукой горло по направлению от уха до груди и выдыхаем: хиии, хэээ, хааа, хооо», — объяснила Антонина Буравкова.

Кроме того, эксперт посоветовала обратить внимание на одежду в период заболевания. Горлу нужно помочь и согревать его чем-то теплым: шарфом, водолазкой, свитером. В идеале, считает Буравкова, если голос пропал, лучше будет помолчать, при этом регулярно выполнять упражнения.

«Не говорить совсем, даже шепотом: шепот — это тоже большая нагрузка для наших связок. Нужно максимально их оставить в покое», — предостерегла преподаватель по речи Антонина Буравкова.

Нелишним будет теплое (не горячее) питье: чай и другие напитки. При желании можно добавить масла и меда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач Колесникова посоветовала Бузовой молчать для восстановления голоса.

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