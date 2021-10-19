Безопасная перепись: какие вопросы не должен задавать переписчик

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Ксения Темникова
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Названы недопустимые при переписи населения вопросы

Безопасная перепись: какие вопросы не должен задавать переписчик

Фото: depositphotos / nicoletaionescu

В России проходит перепись населения. Она продлится до 14 ноября.

Переписчик может спросить у гражданина фамилию, имя и отчество, но не имеет права интересоваться размером дохода. О том, какие еще вопросы переписчик не должен задавать, пишут «Аргументы и факты».

Переписчики начали посещать дома россиян с 18 октября. Они будут проводить анкетирование жильцов и вносить данные в электронный регистр. Отличительными атрибутами переписчика являются шарф с логотипом переписи и накидка со светоотражающими элементами.

Кроме того, при себе переписчик будет носить сумку-портфель для планшета и бланков переписных листов, а также фонарь при работе в темное время суток. Подтвердить свои полномочия переписчик сможет с помощью специального удостоверения.

Перечень вопросов переписи, утвержденный правительством, изложен в анкете и остается неизменным. Он включает в себя пункты пол, возраст, гражданство, национальность, место рождения, место жительства, образование, знание языков, жилище, наличие бытовых удобств и прочие.

При этом переписчик может уточнить имя, фамилию и отчество респондента, чтобы исключить участие в опросе одного человека дважды. Тем не менее, эти данные не будут включены в переписной лист, так как он предполагает сохранение анонимности.

Издание напомнило, что переписчик не имеет права интересоваться размером заработка респондента, анкета лишь содержит вопрос об источнике дохода. Не входит в перечень вопросов и информация о собственнике жилища, которое посещает переписчик.

Также переписчик не должен просить гражданина предъявить паспорт или документально подтвердить данные. Все ответы фиксируются исключительно на основе слов респондента.

При этом паспорт может понадобиться в случае создания аккаунта на портале «Госуслуг» для прохождения переписи онлайн. Если у участника уже имеется учетная запись, для заполнения анкеты документы не требуются.

Общенациональная перепись населения началась 15 октября. В этом году впервые в истории россиянам доступен электронный формат прохождения анкеты. Также принять участие в переписи можно, посетив многофункциональный центр (МФЦ) или стационарные переписные участки.

Ранее 5-tv сообщал, что участие в переписи онлайн принял президент России Владимир Путин.

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