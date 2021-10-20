Сергей Жорин объяснил, как будет оплачиваться труд в нерабочие дни

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 30 октября по 7 ноября 2021 года нерабочих дней с сохранением зарплаты работникам.

Адвокат Сергей Жорин разъяснил порядок оплаты работодателями введенных в России с 30 октября по 7 ноября 2021 года нерабочих дней. Ранее соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.

Звездный адвокат обращает внимание, что нерабочие дни не приравнены к выходным и праздничным, поэтому на них не распространяется действие статьи 153 Трудового кодекса РФ, гарантирующей двойную оплату труда в выходные и праздники.

«Самое понятие „нерабочие дни“ появилось с приходом пандемии коронавируса и используется в указах президента. Нужно понимать, что эти дни не являются выходными или праздничными, не указаны в Трудовом кодексе РФ, а следовательно те, кто все же будут работать в силу производственной необходимости, получат заработную плату в стандартном размере», — подчеркнул Жорин в комментарии для 5-tv.ru.

По мнению адвоката, указ президента меняет статус праздничных и выходных дней с 4 по 7 ноября, так как эти дни тоже становятся нерабочими днями с сохранением заработной платы.

«Можно предположить, что, если вас вызовут на работу с 4 по 7 ноября, то вы получите зарплату в стандартном размере, а не в двойном», — отметил Жорин.

Он добавил, что в ближайшее время, скорее всего, должны появиться разъяснения Минтруда по вопросам оплаты труда в нерабочие дни.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Сергей Жорин объяснил, в каких случаях один из родственников не считается членом семьи в жилищных спорах.