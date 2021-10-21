Матери МакSим врачи сказали попрощаться с дочерью: «Мы ее не довезем»

Пережившая месячную кому певица могла скончаться еще по дороге в клинику.

Во время транспортировки в клинику с обширным поражением легких певица МакSим находилась в критическом состоянии, которое могло окончиться летальным исходом. Об этом стало известно в эфире Первого канала.

Выяснилось, что врачи сказали матери МакSим попрощаться с дочерью, потому что шансы довезти ее живой до клиники были призрачными.

«Врачи сказали маме: „Мы ее не довезем, не успеем, потому что остались минуты. Прощайтесь, либо давайте не будем ее еще больше тормошить, потому что иначе мы ее потеряем прямо по дороге“. Речь шла о том, что мне в принципе остались минуты. Они просто не успевали технически меня довезти», — рассказала певица в интервью, показанном в программе Дмитрия Борисова.

По словам МакSим, за время госпитализации она побывала в двух клиниках, так как в первой из них врачи в определенный момент поняли, что теряют звездную пациентку, и передали ее коллегам из другой больницы, где было необходимое для ее дальнейшего лечения оборудование.

«Я благодарна врачам первой клиники за то, что они признались, что не справляются с поставленной задачей и теряют пациента. Просто ИВЛ не справлялся, потому что образовались тромбы и тот кислород, который должен был поступать от аппарата в легкие, не доходил до них. Поэтому нужен был срочно аппарат ЭКМО, который полностью выполняет функции легких, сердца, почек — может заменить работу многих органов на то время, пока врачи сражаются за жизнь пациента», — пояснила певица.

Именно при транспортировке МакSим во вторую клинику наступил момент, когда она находилась на пороге смерти и счет пошел буквально на минуты.

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» в июне подхватила пневмонию. Состояние певицы стало ухудшаться после одного из концертов. Вскоре ее госпитализировали в больницу с поражением легких. Спустя неделю девушка перестала выходить на связь. Выяснилось, что медики ввели певицу в медикаментозную кому. К удивлению врачей и фанатов, все тесты на коронавирус у певицы были отрицательные. 38-летняя артистка провела в коме около месяца. За это время она сильно похудела. Когда МакSим смогла дышать самостоятельно, врачи отпустили ее долечиваться домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит реабилитация МакSим после длительного пребывания в больнице. Восстанавливать душевное и физическое здоровье певица отправилась в Крым.