Ну, погоди: какой вы персонаж из советского мультфильма по знаку зодиака

Классика жанра — заяц, убегающий от волка в знакомом всем мультфильме «Ну, погоди!». Кому из героев вы больше сочувствовали и задумывались ли, что именно симпатичный вам персонаж и есть ваш психотип? Давайте проверим.

Овен

Волк из мультфильма «Ну, погоди!»

Волк стремится успеть все и сразу. Его почти параноидальное стремление во что бы то ни стало схватить постоянно убегающего от него Зайца, доказывает его целеустремленность и выдает в нем охотника. В то же время хулиганистый персонаж находчив и обаятелен, он заставляет смеяться над своими искрометными шутками всех, кто находится рядом с ним. К тому же он — неисправимый стиляга, вспомните его любовь к галстуку и штаны клеш.

Телец

Черепаха из мультфильма «Как львенок и Черепаха пели песню»

Терпеливая Черепаха спокойно объясняет неугомонному Львенку, как правильно наслаждаться жизнью. Умение наслаждаться моментом и созерцать — у Тельцов в крови, при этом он может оставаться невозмутимым, главное — не нарушать его зону комфорта.

Кадр из мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню»

Близнецы

Трубадур из мультфильма «Бременские музыканты»

Обаятельный бродячий артист Трубадур всегда весел и находчив. Ему ничего не стоит расположить к себе и своим друзьям короля, а также завоевать сердце настоящей Принцессы. Оптимист по духу, он заражает жизнелюбием всех вокруг. Но время от времени его не застать дома, потому что «ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету».

Рак

Винни-Пух из мультфильма «Винни-Пух»

Добродушный и самодостаточный, но в то же время невероятно обаятельный Рак-Винни-Пух обожает вкусно и сытно поесть и ходить в гости, не забывая при этом сочинять стихи, поднимая настроение близким друзьям. Наивного и мягкого Винни-Пуха ценят окружающие за его милое внимание и поддержку.

Кадр из м/ф «Винни-пух»

Лев

Бонифаций из мультфильма «Каникулы Бонифация»

Благородный и талантливый Лев Бонифаций — всегда в центре внимания. Стоит потешить его самолюбие, повосторгаться его удивительными способностями, как его сердце тут же тает, и он готов на новые подвиги. А о любимом человеке Лев никогда не забывает — все его мысли, когда он не думает о работе, только о золотой рыбке.

Кадр из м/ф «Каникулы Бонифация»

Дева

Кот Матроскин из мультфильма «Простоквашино»

Умеет шить и вышивать, а еще делать кучу полезных вещей… Такой герой — настоящая находка. Кот Матроскин отличается умом и сообразительностью, как и Птица Говорун из «Тайны третьей планеты». Изобретательность, рациональность мышления, рассудительность и хозяйственность делают из них привлекательных партнеров для брака. Даже отец мальчика дяди Федора сказал, что, если бы у него был такой кот, то он, «может, и не женился бы никогда».

Весы

Кот Леопольд из мультфильма «Приключения кота Леопольда»

Дипломатичности Весам не занимать, вспомните знаменитое «ребята, давайте жить дружно». Стремление уладить конфликты, интеллигентность и воспитанность кота Леопольда вызывают уважение. Однако, если злоупотребить его добрым нравом, он выпивает «озверин» и отправляется на охоту на своих обидчиков, и тут — просто держись!

Кадр из м/ф «Приключения кота Леопольда»:

Скорпион

Маугли из мультсериала «Маугли»

Дитя человека, оказавшийся в диких условиях природы в окружении волков и прочих хищников, Маугли не только не погиб, но сумел врагов обратить в друзей, привлечь их в свое войско, чтобы потом победить в неравном бою. Стать своим среди чужих подвластно только настоящему Скорпиону-Маугли.

Стрелец

Карлсон из мультфильма «Малыш и Карлсон»

Красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил — это все о нем, сердцеед и авантюристе Карлсоне. При этом он весел и находчив, отлично знает себе цену. Очаровательный оптимист Стрелец бесповоротно влюбляет в себя, однако будьте готовы к тому, что он, как и Карлсон, «улетит, пообещав вернуться».

Кадр из м/ф «Малыш и Карлсон»

Козерог

Герда из мультфильма «Снежная Королева»

Храбрая Герда стойко преодолевает трудности, отправляясь на спасение дорогого ей человека из плена Снежной Королевы. Герда, как и Козерог, целеустремленно идет к своей цели, упорства ей не занимать, потому что ее главная сила — в горячем «любящем сердце».

Водолей

Крокодил Гена из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена»

Друг-Водолей «в беде не бросит» и всегда даст дельный совет. Терпеливый, верный и отзывчивый и крокодил Гена любит читать, а из игр предпочитает шахматы. У него повышенное чувство справедливости: он стремится, чтобы у каждого в этом мире был настоящий друг. Водолеи — философы, утверждающие, что «прошлого может быть немного жаль», но … лучшее точно впереди.

Рыбы

Ежик из мультфильма «Ежик в тумане»

Романтичного и любопытного Ежика-философа регулярно тянет отправиться в спонтанное и полное неожиданностей путешествие, где главную роль играет счастливый случай. Ежик, как и Рыбы, знает, что «можно вообразить все, что хочешь, и все, что вообразишь, будет как живое». Так оно и случается, когда так позитивно настроен.

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