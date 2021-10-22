Сафронов отреагировал на слухи о пластике Пугачевой: «Уголки ее губ подняты»

По мнению известного художника, Примадонна отлично выглядит в свои 72 года.

Художник и близкий друг Примадонны Никас Сафронов прокомментировал слухи о пластических операциях Аллы Пугачевой. Он восхищается артисткой и убежден: помолодела она из-за того, что снова постигла счастье материнства со своим молодым мужем.

«Это же просто счастливая женщина, которая не зациклена на своих проблемах, заботах, трудностях. Она радостно улыбается, а не хмурит нос, уголки ее губ подняты в искренней улыбке, а глаза просто сияют от удовольствия. Уверен, что красота Пугачевой не в пластике», — поделился Никас в разговоре с «Собеседником».

После яркой смены имиджа, королева российской эстрады продемонстрировала свою энергетику на юбилее Николая Баскова. Там она задорно танцевала вместе со своей дочерью певицей Кристиной Орбакайте. Свидетели зрелища признались, что если бы не знали кто на танцполе, то легко бы спутали артисток друг с другом.

«Очень многие женщины, родив ребенка в том возрасте, когда некоторые уже становятся бабушками, молодеют», — рассказал Сафронов.

По его мнению, именно заботы с материнством сделали 72-летнюю Пугачеву такой молодой. Ведь уход за детьми в ее возрасте именно так и работает. Наверняка, и энергии у знаменитости хватает, чтобы веселиться с отпрысками. Главный знаток женской красоты — Никас Сафронов знает все об этом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач Илья Бурлаковский заявил о растущем «вдовьем горбике» у Аллы Пугачевой.