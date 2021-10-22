Лифт с десятью людьми рухнул с пятого этажа на западе Москвы
Следствие ведет проверку, выясняя, почему лопнул трос, а кабина с шестью взрослыми и четырьмя детьми обвалилась в шахту.
Фото: Depositphotos / khunaspix
Лифт с десятью людьми внутри упал с высоты пятого этажа жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Инцидент произошел на улице Покрышкина утром 22 октября. По предварительным данным, на уровне пятого этажа оборвался трос лифта. В то время в нем находились шестеро взрослых и четверо детей.
Между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала кабину от падения, никто не пострадал.
По факту происшествия межрайонным отделом СК организована доследственная проверка. На месте случившегося находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Антон Михалюк.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как в начале октября лифт с женщиной упал с 15 этажа жилого дома в столичной Коммунарке.
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