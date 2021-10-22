Лифт с десятью людьми рухнул с пятого этажа на западе Москвы

Лифт с десятью людьми внутри упал с высоты пятого этажа жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел на улице Покрышкина утром 22 октября. По предварительным данным, на уровне пятого этажа оборвался трос лифта. В то время в нем находились шестеро взрослых и четверо детей.

Между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала кабину от падения, никто не пострадал.

T.me @moscowproc

По факту происшествия межрайонным отделом СК организована доследственная проверка. На месте случившегося находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Антон Михалюк.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в начале октября лифт с женщиной упал с 15 этажа жилого дома в столичной Коммунарке.