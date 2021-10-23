Умерла звезда фильма «Тени забытых предков» Татьяна Бестаева

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Игорь Рязов
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Скончавшаяся в субботу, 23 октября, народная артистка России также снималась в картине «Следствие ведут ЗнаТоКи». Днем ранее в больницу попал с тромбозом ноги снявшийся там же Александр Хотченков.

Умерла звезда фильма «Тени забытых предков» Татьяна Бестаева

Фото: Кадр из фильма "Тени забытых предков" (1964)

Известная актриса Театра имени Моссовета, народная артистка России Татьяна Бестаева скончалась в субботу, 23 октября, в возрасте 84 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«С прискорбием сообщаем о том, что сегодня скончалась замечательная актриса Татьяна Бестаева», — сообщили в Театре имени Моссовета.

В культурном учреждении добавили, не назвали причину смерти. Дата и место церемонии прощания и похорон тоже не называются. Информация о них появится позже.

Татьяна Бестаева родилась 13 июня 1937 года в селе Чурбаули в Северной Осетии. В 1961 году она окончила ВГИК и с того же года стала актрисой Театра имени Моссовета. Любители кино могут знать актрису по ролям в фильмах «Тени забытых предков» и «Следствие ведут ЗнаТоКи».

Как сообщал 5-tv.ru, 22 октября с тромбозом ноги госпитализировали народного артиста Александра Хотченкова. Он тоже снимался в картине «Следствие ведут ЗнаТоКи».

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