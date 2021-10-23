Секс-символ и тусовщица: чем известна умершая актриса Татьяна Бестаева

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Наталья Григорьевская
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Умершая актриса Татьяна Бестаева в молодости была секс-символом и тусовщицей

Секс-символ и тусовщица: чем известна умершая актриса Татьяна Бестаева

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Умершую на 85-м году жизни народную артистку РФ прославила роль в фильме «Тени забытых предков», где она первой из советских актрис снялась обнаженной.

Звезда фильма «Тени забытых предков», народная артистка России Татьяна Бестаева скончалась в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни. В память об известной актрисе 5-tv.ru публикует самые яркие моменты ее биографии.

Татьяна Бестаева родилась 13 июня 1937 года в Северной Осетии, ее отец — звезда советского немого кино Владимир Бестаев. Роскошная, элегантная и раскованная выпускница ВГИКа ассоциировалась с иностранкой, ей часто предлагали роли эффектных, но недалеких красавиц и модниц. Популярная артистка была известной модницей и вела богемный образ жизни, ее окружали толпы поклонников, среди них были известные в СССР деятели культуры.

За плечами актрисы более 40 ролей в кино и работа в Театре имени Моссовета, которому она оставалась предана всю свою творческую жизнь, начав служить Мельпомене с 1961 года. В кино Бестаева дебютировала в 1958 году, в музыкальном фильме «Матрос с „Кометы“».

Однако необыкновенную популярность, особенно за рубежом, Бестаевой принесла роль Палагны в фильме Сергея Параджанова «Тени забытых предков». Считается, что именно в этой мелодраме Татьяна первой в СССР снялась обнаженной.

Кадр из к/ф «Тени забытых предков» (киностудия им. Довженко, 1964 г.)

Сраженный красотой Бестаевой, начинающий французский актер Жерар Депардье влюбился и сделал предложение руки и сердца советскому секс-символу, от которого она отказалась. За свою жизнь народная артистка России разбила не одно мужское сердце. Ей приписывали роман с Иосифом Кобзоном, которого она «увела» от своей лучшей подруги Людмилы Гурченко.

Актрису также часто путали с женой Владимира Высоцкого, известной французской актрисой Мариной Влади.

«Светлые прямые волосы до плеч, длинная челка до бровей делали меня похожей на Марину Влади», — объясняла сходство кумир 1960-х.

Уже в 1970-х актриса стала меньше появляться на экранах, одной из последних работ в кино стал телесериал «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1985), где она сыграла роль скупщицы краденого Мани.

Спектакли, в которых была занята Бестаева: «Дорогая Елена Сергеевна», «Вдовий пароход», «На бойком месте», «Милый друг», «Черная невеста», «Не было ни гроша, а вдруг алтын» и другие. Ее партнерами по сцене были Валентина Талызина, Александр Домогаров, Георгий Тараторкин, Ольга Остроумова, Александр Леньков, Ольга Кабо, Егор Бероев.

В 1985 году Татьяна Бестаева стала Лауреатом премии «Театральная весна», а в 1990-м ей присудили звание народной артистки РСФСР.

Звезда советского кино была трижды замужем, детей у актрисы нет. Информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно на сайте Театра имени Моссовета.

Как ранее писал 5-tv.ru, стали известны подробности смерти Татьяны Бестаевой.

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