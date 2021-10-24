Переполненные энергией Солнца: астропрогноз на неделю с 25 по 31 октября

Вот и подошел к концу второй месяц осени. Уже совсем скоро мы сможем ощутить приближение зимы, однако до этого предстоит сделать немало важных дел. Как рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская, неделя с 25 по 31 октября для этого весьма благоприятна.

По словам эксперта, это связано с тем, что Солнце наконец-то перешло в знак Скорпиона и принесло огромное количество энергии каждому знаку зодиака.

«До этого небесное светило находилось в знаке Весы, где ему было крайне неуютно. Такое положение создавало слишком много напряженных аспектов», — рассказала астролог.

При этом Солнце никак не могло реализоваться и находилось в состоянии некой зажатости.

«С переходом в знак Скорпиона, как будто плотина откроется и все дела двинутся в нужном русле. Конечно, если вы об этом позаботитесь», — отметила астролог.

Однако несмотря на благоприятный энергетический фон, способствующий достижению успехов в реализации задуманного, не стоит забывать еще об одном важном аспекте.

В конце предстоящей недели Марс также перейдет в знак Скорпиона. Положение в Весах было для него некомфортным, теперь же огненная планета находится в своем знаке, которым управляет наравне с Плутоном. И это самое подходящее время для того, чтобы заняться для себя чем-то важным и полезным.

«Скорпион — это тот знак зодиака, который может буквально восстать из пепла. Такой человек способен справиться с любыми вызовами и задачами в своей жизни, потому что у них огромное количество энергии», — считает астролог.

Особенность предстоящей недели еще и в том, что с огромным количеством энергии на этой неделе Солнце идет на квадратуру Сатурна. Согласно звездам, такой аспект всегда заключает в себе некий конфликт между Сатурном (правила, четкость и организация) и Солнцем (личная харизма, желание воли и свободы). Из-за этого в ближайшие семь дней некоторые ситуации могут немного «искрить».

Чтобы избежать ненужных разногласий и неприятных моментов, поэтому астролог советует все-таки не забывать о правилах.

«Сатурн — это основа и фундамент многих вещей. Возможно, правила имеют место быть, на них нужно обращать внимание и их соблюдать. Потому что если вы этого делать не будете, то Скорпион вам этого не простит», — рекомендует астролог.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-3 знаков зодиака, представители которых совершенно не подходят для семейной жизни.