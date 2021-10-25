Ольга Кормухина вылечила мужа от рака всего за два месяца

Ольга Кормухина на федеральном канале рассказала о страшном периоде в ее жизни. Так, в 2017 году сначала ей врачи поставили вирусное воспаление щитовидной железы, а вскоре у ее мужа Алексея Белова обнаружили онкологию.

«Я чаще стала видеть, что он уставший. Только проснулся недавно, два часа прошло, а он уже уставший. Если плохо ему, плохо мне», — вспомнила Кормухина в программе НТВ.

Певица настояла на том, чтобы муж обратился к врачам и выяснил причину недомогания. После обследования медики заключили — онкология. Но, несмотря на их советы о срочной операции, Кормухина решила сначала показать мужа специалистам, которые ей вылечили щитовидную железу и сами в свое время выздоровели после онкологии. Белову прописали препараты, которые должны были стимулировать иммунные клетки организма. По словам Кормухиной, один курс обходился им от 360 до 720 тысяч рублей.

Через несколько месяцев приема таблеток Белов вновь отправился на обследование, которое показало, что он полностью здоров. На ультразвуковом исследовании врач не обнаружил никаких новообразований.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как экс-солистку «Блестящих» Фриске спасла от травли в группе.