В каком месяце нужно искать любовь разным знакам зодиака

Астрологи считают, что каждому знаку зодиака соответствует определенный месяц, когда лучше всего заводить отношения и искать свою вторую половину. Смотрим гороскоп и готовимся к активному поиску.

Овен. Январь

Представители знака Овен имеют все шансы встретить любовь в холодные январские дни. Начавшись, как дружеское общение, отношения с большой долей вероятности перерастут в бурный роман.

Телец. Октябрь

Тельцы, вполне вероятно, в октябре встретят человека с такими же целями и амбициями. Главное, разглядеть его и не упустить возможности пообщаться поближе.

Близнецы. Март

У Близнецов высокая вероятность в марте найти человека всей своей жизни. Отношения обещают быть переменчивыми, как игра в «горячо-холодно», но именно эта страсть будет подпитывать их.

Рак. Декабрь

Роман, начатый в январе, обещает Ракам яркие эмоции, незабываемые приключения и конфетно-букетный период длиной в жизнь. В отношениях не будет места скандалам и ссорам, только нежности и любви.

Лев. Май

Разгоревшиеся в мае отношения обещают Львам крепкую связь и гармоничную жизнь. Этот месяц подарит человека, для которого вы навсегда останетесь самым любимым.

Дева. Ноябрь

В отношениях, начатых в ноябре, Дев ждет размеренность и немного испанской страсти, чтобы не заскучать. Человек, которого вы встретите в этот месяц, станет для вас надежной опорой.

Весы. Июль

Весам в июле удастся встретить человека, отношения с которым будут теплыми, мягкими и нежными, как плюшевый плед. В этот месяц Весам-дамам нужно обратить внимание на окружающих их кавалеров.

Скорпион. Сентябрь

Скорпионы именно в сентябре могут создать самые крепкие отношения в своей жизни. Страстный и яркий роман зародится не столько по зову сердца, сколько под влиянием интуиции и здравого смысла, и будет основан на взаимоуважении, верности и ответственности.

Стрелец. Июнь

Именно в июне Стрельцы встретят человека-единомышленника, для которого движение, общение и новые знания — основа жизни. Он будет самодостаточным, что позволит вам сосуществовать вместе и вдалеке друг от друга.

Козерог. Февраль

Холодный февраль притянет к Козерогам самого теплого и страстного человека, который вскружит им голову. Он будет веселым и озорным, но при этом глубоким, и будет вдохновлять, мотивировать и поддерживать вас как никто другой.

Водолей. Август

Зародившиеся в августе отношения обещают для Водолеев стать очень темпераментными. Ваш избранник будет страстно вас любить и кричать во весь голос о своей любви. Роман обещает наслаждение и купание друг друга в любви и внимании.

Рыбы. Апрель

Апрель приведет в жизнь Рыб оптимистичного и креативного человека, с которым они не будут скучать, только смеяться и радоваться. А еще в этом месяце сближаются люди, которые ценят дружбу, верность и преданность. Главное, не испугаться и сделать первый шаг навстречу понравившемуся человеку, советует Instagram-аккаунт «Астрология для всех».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как легко и быстро бросить курить представителям разных знаков зодиака.