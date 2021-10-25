В каком месяце нужно искать любовь разным знакам зодиака
Астрологи составили гороскоп-путеводитель по поиску второй половины для всех представителей зодиакального круга.
Фото: Depositphotos / nd3000
Астрологи считают, что каждому знаку зодиака соответствует определенный месяц, когда лучше всего заводить отношения и искать свою вторую половину. Смотрим гороскоп и готовимся к активному поиску.
Овен. Январь
Представители знака Овен имеют все шансы встретить любовь в холодные январские дни. Начавшись, как дружеское общение, отношения с большой долей вероятности перерастут в бурный роман.
Телец. Октябрь
Тельцы, вполне вероятно, в октябре встретят человека с такими же целями и амбициями. Главное, разглядеть его и не упустить возможности пообщаться поближе.
Близнецы. Март
У Близнецов высокая вероятность в марте найти человека всей своей жизни. Отношения обещают быть переменчивыми, как игра в «горячо-холодно», но именно эта страсть будет подпитывать их.
Рак. Декабрь
Роман, начатый в январе, обещает Ракам яркие эмоции, незабываемые приключения и конфетно-букетный период длиной в жизнь. В отношениях не будет места скандалам и ссорам, только нежности и любви.
Лев. Май
Разгоревшиеся в мае отношения обещают Львам крепкую связь и гармоничную жизнь. Этот месяц подарит человека, для которого вы навсегда останетесь самым любимым.
Дева. Ноябрь
В отношениях, начатых в ноябре, Дев ждет размеренность и немного испанской страсти, чтобы не заскучать. Человек, которого вы встретите в этот месяц, станет для вас надежной опорой.
Весы. Июль
Весам в июле удастся встретить человека, отношения с которым будут теплыми, мягкими и нежными, как плюшевый плед. В этот месяц Весам-дамам нужно обратить внимание на окружающих их кавалеров.
Скорпион. Сентябрь
Скорпионы именно в сентябре могут создать самые крепкие отношения в своей жизни. Страстный и яркий роман зародится не столько по зову сердца, сколько под влиянием интуиции и здравого смысла, и будет основан на взаимоуважении, верности и ответственности.
Стрелец. Июнь
Именно в июне Стрельцы встретят человека-единомышленника, для которого движение, общение и новые знания — основа жизни. Он будет самодостаточным, что позволит вам сосуществовать вместе и вдалеке друг от друга.
Козерог. Февраль
Холодный февраль притянет к Козерогам самого теплого и страстного человека, который вскружит им голову. Он будет веселым и озорным, но при этом глубоким, и будет вдохновлять, мотивировать и поддерживать вас как никто другой.
Водолей. Август
Зародившиеся в августе отношения обещают для Водолеев стать очень темпераментными. Ваш избранник будет страстно вас любить и кричать во весь голос о своей любви. Роман обещает наслаждение и купание друг друга в любви и внимании.
Рыбы. Апрель
Апрель приведет в жизнь Рыб оптимистичного и креативного человека, с которым они не будут скучать, только смеяться и радоваться. А еще в этом месяце сближаются люди, которые ценят дружбу, верность и преданность. Главное, не испугаться и сделать первый шаг навстречу понравившемуся человеку, советует Instagram-аккаунт «Астрология для всех».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как легко и быстро бросить курить представителям разных знаков зодиака.
Читайте также
76%
-0.73 81.74
-0.76
Нашли ошибку?