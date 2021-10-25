Врач оценила шансы на спасение Светличной, страдающей деменцией: «Это ребенок»

Нейролог пояснила, что делать, если в семье есть человек с деменцией. Шанс потеряться велик, ему может грозить опасность.

Актриса, звезда советского кинематографа Светлана Светличная, пропавшая на днях в Москве, страдает деменцией. Заболевание сильно меняет жизнь человека. Порой он не может обслуживать себя в быту, не способен вести обычную жизнь. Страшнее — узнавать самого себя, вплоть до утраты личности. Поэтому потеряться в большом городе, забыть адрес и путь домой — закономерный сценарий у больных.

О том, чем опасно заболевание и как не допустить, чтобы человек с деменцией потерялся, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала врач-невролог и нейрореабилитолог, генеральный директор многопрофильного медицинского центра, Алиса Коротина.

Что такое деменция

По словам специалиста, существует обратимая и не обратимая деменция. В первом случае название говорит само за себя — заболевание можно вылечить.

«Деменция, поддающаяся коррекции, возникает на фоне депрессии, алкоголизма и наркомании. При правильном, а главное комплексном лечении пациента, деменция может быть обратима», — сказала эксперт.

В то же время есть деменции, с которыми невозможно справиться с помощью препаратов и психотерапевтических сессий. В этом случае процессы разрушения клеток головного мозга не обратимы.

«Эти деменции вызваны тяжелыми черепно-мозговыми травмами, опухолями головного мозга и заболеваниями такими, как болезнь Альцгеймера, хорея Гентингтона, болезнь Пика и болезнь Паркинсона», — заверила врач.

Чем опасно заболевание

Основная опасность деменции — это сужение круга интересов, снижение критики к своему состоянию, дезориентация во времени и месте. Также может возникать нарушение речи. Деменции подвержены люди, находящиеся в затяжных депрессиях.

«Пациенты, страдающие депрессией, могут уйти из дома и не вернуться, потому что они не помнят свой адрес и дорогу домой, а также часто забывают свои имя и фамилию, что значительно осложняет поиск таких людей», — отметила невролог.

Врач сравнила пациентов с деменцией с маленькими детьми. Они ведут себя и мыслят примерно одинаково.

«Если ребенок еще не умеющий говорить, но уже умеющий ходить потеряется, то вряд ли он сам найдет дорогу домой. Многие источники предлагают закрывать пожилого человека дома на все замки, чтобы он не смог выйти. Я против таких мер. Вы должны четко понимать, что если с вашим близким что-то случится в ваше отсутствие (он откроет газ, нанесет себе увечья кухонным ножом, отверткой или вилкой) или что-то загорится, то он будет заложником ситуации. И даже если соседи услышат звуки или запахи и среагируют незамедлительно, все равно шансы спасти близкого уменьшатся в разы», — считает Алиса Коротина.

Как помочь человеку с деменцией

Есть несколько правил, которые помогут не допустить потери человека с деменцией. Для начала постарайтесь не оставлять его в одиночестве. По возможности предупредите соседей дома, в котором живете, что ваш родной или знакомый страдает деменцией. Так риск того, что он уйдет и бесследно пропадет, значительно снизится.

«Сейчас есть общие чаты домов, в них можно скинуть фотографию вашего близкого и написать, что он нуждается в присмотре и помощи», — посоветовала специалист.

Невролог также дала следующие рекомендации:

Если ваш родственник, больной деменцией, остается один дома, то убирайте все колюще-режущие предметы в шкаф с замком;

Газовую плиту выключайте с помощью основного вентиля;

Оставляйте человеку несколько телефонов с самым громким звуковым режимом и звоните не реже одного раза в три часа;

Вешайте в коридоре кофты, куртки и пальто, которые должны быть обязательно с внутренними карманами, и положите в каждый карман записку, по типу визитки с фамилией, именем и отчеством вашего близкого, адресом и номером телефона. На визитке укажите, что этот человек болен деменцией и напишите слова благодарности тому, кто ее увидит.

Если понимаете, что ваш близкий пропал, незамедлительно обращайтесь в полицию и к волонтерам.

Как 5-tv.ru подробно рассказывал, что известно о пропаже актрисы Светланы Светличной.