Ищет полиция: что известно о пропаже актрисы Светланы Светличной

Звезда фильма «Бриллиантовая рука» не выходит на связь уже несколько дней.

Загадочное исчезновение актрисы, звезды фильма «Бриллиантовая рука» Светланы Светличной взбудоражило общественность. Артистка не выходит на связь с родными уже несколько дней. Обстоятельства пропажи крайне противоречивы. Предположительно, 21 октября она ушла из дома. Есть даже приметы актрисы: она была одета в норковую шубу, черные колготки, туфли, шляпу и перчатки. Но конкретных пока новостей нет.

Болезнь Светличной

81-летняя Светлана Светличная страдает деменцией. По словам родственников и друзей, она все чаще путает последовательность событий, иногда забывает то, что произошло совсем недавно. К тому же год назад она травмировала голову. По выздоровлении она рассказывала, что не сразу пришла в себя и первое время даже не узнавала саму себя, не сразу смогла вспомнить, кто ее друзья и кем были родители. Свое состояние она называла помутнением рассудка.

Долгое время Светличная не могла выходить из дома, да и сама признавалась: просто боялась упасть на улице. Вовремя подоспели врачи. С их помощью артистка пошла на поправку.

Тем не менее болезнь взрастила корни и иногда давала о себе знать. По словам подруги Светличной Елены Перелыгиной, порой до актрисы сложно было дозвониться. Она могла потерять телефон дома или нечаянно его отключить. Предположения относительно причин пропажи у приятельницы несколько.

«Она очень общительная. Она легко идет на контакт, особенно, если это молодые мужчины. Другое предположение: так как у нее деменция, мало ли удар какой-то. Она могла упасть, и ее никто не поднимет. Это может, конечно, очень трагически закончиться», — поделилась она в беседе с 5-tv.ru

Обстоятельства пропажи

Последний раз по телефону актриса разговаривала с родственниками 20 октября. По другим данным — 21 октября. Спустя время они забили тревогу.

К слову, отношения с родными у Светличной стали налаживаться только недавно. Знаменитость даже переехала в квартиру поближе к сыну. Причем это случилось за три недели до пропажи — 7 октября. Об этом рассказал близкий друг актрисы. Сами родственники не стали объяснять причины, почему они решили переселить возрастную женщину.

Близкие друзья артистки переживают: рядом с ее новым домом большой лес — Лосиный Остров. Возможно, женщина просто могла уйти туда гулять и заблудиться.

Интересен и тот факт, что незадолго до пропажи Светличной вызывали скорую помощь. Причем произошло это на киностудии имени Горького вечером 22 октября. Актриса пожаловалось на скачки артериального давления, головные боли и боли в области сердца.

Поиски актрисы

К поискам уже подключилась полиция. Побывавшие в доме, где живет кинозвезда, журналисты отметили: камеры наблюдения находятся как внутри дома, так и снаружи. Уйти бесследно она не могла. Вероятно, полиция изучает видео, но пока конкретных данных нет. К тому же, как стало известно 5-tv.ru, сейчас рассматривается вариант привлечения волонтеров. Об этом рассказал близкий друг актрисы.

«Не хочется думать о плохом. Но в ее возрасте и в ее состоянии, и что уже проблемы с памятью…», — сообщил источник.

Одни соседи артистки утверждают, что в последнее время она не вела себя странно, даже улыбалась и выглядела счастливой. Другие отмечают, что она переехала.

Как ранее рассказал 5-tv.ru, завладевшая жильем Светличной внучка резко ответила на слухи о пропаже бабушки.