Нарядную Пугачеву заметили в компании стильного мужчины: «Ты избранный»

|
Надежда Квашенко
1 174

Алла Пугачева в стильном костюме прогулялась с кутюрье Гуляевым

Нарядную Пугачеву заметили в компании стильного мужчины: «Ты избранный»

Фото: ТАСС / Геодакян Артем; Instagram @igorgulyaevofficial

Певица отправилась по магазинам в сопровождении известного кутюрье.

Певица Алла Пугачева не перестает удивлять своих преданных поклонников безупречным вкусом и стильными образами. Недавно примадонна прогулялась по магазинам в компании известного кутюрье Игоря Гуляева. Видео в компании с певицей опубликовал на своей странице в Instagram сам модный дизайнер.

«Замечательное начало недели! Гуляем! С Аллусей всегда душевно и тепло», — написал Гуляев.

Для прогулки Пугачева выбрала свободные струящиеся брюки сдержанного серого цвета и короткий жакет в тон. Дополнили образ черная кепи со стразами и большие темные солнцезащитные очки.

«Два таланта, два просто юморных человека. Здорово, когда есть такая дружба»;

«Счастье гулять с Аллусей! Ты избранный, Игорек!»

«Модные такие»

«Я не знаю, как, возможно это любовь творит чудеса… Но она чем старше, тем ярче!», — не устают удивляться поклонники.

Модный дизайнер познакомился с Примадонной в Петербурге, когда был еще студентом, пишут dni.ru. У Пугачевой был сольный концерт, который Гуляев, как большой поклонник ее творчества никак не мог пропустить.

Во время песни «Молодой человек, пригласите танцевать» он вдруг выскочил на сцену и пригласил Аллу Борисовну на танец. А спустя много лет они вновь встретились уже в Москве, на юбилее Николая Баскова, куда певица пришла в изделии от Гуляева. После этого между ними завязалась дружба, которой уже немало лет. Примадонна часто обращается к кутюрье, когда ей необходим новый наряд для концерта или важного мероприятия.

По словам Гуляева, певица всегда с удовольствием примеряет обновки и радуется, как задорная девчонка. При этом дизайнер всегда прислушивается к ее мнению, так она всегда безошибочно выбирает то, что позволит ей выглядеть действительно великолепно.

Певица год от года хорошеет, демонстрируя утонченные, но не нарочитые образы, умело сочетая модные тенденции с представлениями о том, что ей действительно подходит.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что, по мнению психолога, стремление Аллы Пугачевой выглядеть моложе своих лет, связано с желанием быть примером для своих подрастающих наследников.

+5° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
70.13
-0.73 81.74
-0.76
Откажитесь от ожиданий! Китайский совет дня на вторник, 26 октября

Последние новости

9:58
Бесприданница из императорской семьи: японская принцесса вышла замуж за простолюдина
9:45
Полицейские спасли людей из горящего дома в Екатеринбурге
9:33
Секреты гения кино: Как не выезжая из СССР Масленникову удалось воссоздать Англию в «Шерлоке Холмсе» лучше британцев
9:25
Менеджер назвал новую причину пропажи теряющей память Светличной
9:12
Тащившей за волосы ребенка жительнице Саратова грозит до трех лет тюрьмы
9:10
Истерзанное тело 73-летнего пенсионера нашли в бане в Новой Москве

Сейчас читают

Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 25 октября по 7 ноября
Жорин прокомментировал заявления Моргенштерна о бессмысленности Дня Победы
Идеальная совместимость: Какие знаки зодиака будут любить друг друга всю жизнь
Берегитесь, гипертоники! Магнитная буря красного уровня накроет Землю в конце октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака