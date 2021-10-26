Нарядную Пугачеву заметили в компании стильного мужчины: «Ты избранный»

Певица отправилась по магазинам в сопровождении известного кутюрье.

Певица Алла Пугачева не перестает удивлять своих преданных поклонников безупречным вкусом и стильными образами. Недавно примадонна прогулялась по магазинам в компании известного кутюрье Игоря Гуляева. Видео в компании с певицей опубликовал на своей странице в Instagram сам модный дизайнер.

«Замечательное начало недели! Гуляем! С Аллусей всегда душевно и тепло», — написал Гуляев.

Для прогулки Пугачева выбрала свободные струящиеся брюки сдержанного серого цвета и короткий жакет в тон. Дополнили образ черная кепи со стразами и большие темные солнцезащитные очки.

«Два таланта, два просто юморных человека. Здорово, когда есть такая дружба»;

«Счастье гулять с Аллусей! Ты избранный, Игорек!»

«Модные такие»

«Я не знаю, как, возможно это любовь творит чудеса… Но она чем старше, тем ярче!», — не устают удивляться поклонники.

Модный дизайнер познакомился с Примадонной в Петербурге, когда был еще студентом, пишут dni.ru. У Пугачевой был сольный концерт, который Гуляев, как большой поклонник ее творчества никак не мог пропустить.

Во время песни «Молодой человек, пригласите танцевать» он вдруг выскочил на сцену и пригласил Аллу Борисовну на танец. А спустя много лет они вновь встретились уже в Москве, на юбилее Николая Баскова, куда певица пришла в изделии от Гуляева. После этого между ними завязалась дружба, которой уже немало лет. Примадонна часто обращается к кутюрье, когда ей необходим новый наряд для концерта или важного мероприятия.

По словам Гуляева, певица всегда с удовольствием примеряет обновки и радуется, как задорная девчонка. При этом дизайнер всегда прислушивается к ее мнению, так она всегда безошибочно выбирает то, что позволит ей выглядеть действительно великолепно.

Певица год от года хорошеет, демонстрируя утонченные, но не нарочитые образы, умело сочетая модные тенденции с представлениями о том, что ей действительно подходит.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что, по мнению психолога, стремление Аллы Пугачевой выглядеть моложе своих лет, связано с желанием быть примером для своих подрастающих наследников.