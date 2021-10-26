🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 октября, растущая Луна находится в знаке Рыбы. Это значит, что пришло время уделить внимание своим близким, навести уют в доме. Серьезные дела лучше отложить на потом.

♈ Овен

Овны, сейчас ваше внутренне ощущения формируют вашу реальность. Обратите внимание на те мысли, которые вы траслируете в окружающий мир. Подумайте, сеете ли вы семена ненависти или излучаете добро и любовь. Наступает время для перемен, которых вы так хотели. Но для этого нужно пересмотреть свое восприятие жизни и стать источником положительных эмоций. От этого ваше физическую самочувствие также улучшится.

Космический совет: будьте терпимее к окружающим.

♉ Телец

Тельцы, вы давно не общались с людьми, близкими вам по духу. Наверняка есть те, кто скучает по вашей улыбке и надеется на скорую встречу. Посвятите свободное время приятному общению и не зацикливайтесь на том, что идет не так. Стремление порадовать других принесет много положительных эмоций и вам.

Космический совет: уделите время друзьям.

♊ Близнецы

Близнецы, вы ощутите свободу, когда позволите себе быть самим собой. Делайте то, что считаете правильным. Следуйте по тому пути, который приносит вам удовлетворение и наполняет вас радостью. Пришло время решить, будете ли вы следовать сценарию. созданному для вас другими или же напишите свой собственный.

Космический совет: освободитесь от ограничений.

♋ Рак

Раки, вам стоит задуматься о том, чего вы хотите достичь в результате своих усилий. Как только вы определитесь с желаниями и целями, вы сможете ощутить поддержку близких, которые готовы быть рядом. Вспомните, что все возможно, если только ты в это веришь.

Космический совет: начните воплощать свои мечты в жизнь.

♌ Лев

Львы, даже если вы недавно потерпели неудачу, не стоит бесконечно себя корить и зацикливаться на отказе. Помните, что наши мысли формируют нашу реальность. Сейчас важно собраться с силами для нового рывка вперед. Ваши достижения прямо пропорциональны затраченным усилиям.

Космический совет: не зацикливайтесь на неудачах.

♍ Дева

Девы, научитесь извлекать уроки из своих промахов. Даже неудачи можно обернуть себе на пользу, если взглянуть на ситуацию под другим углом. Вместо того. чтобы думать о том, кто вас обидел, выдохнете и улыбнитесь. Отпустите свое прошлое и примите настоящее.

Космический совет: перестаньте прокручивать старые обиды.

♎ Весы

Весы, сегодня отпустите все, что мешает вам двигаться вперед. Перестаньте запрещать себе быть тем, кем вы хотите быть. Позвольте себе больше свободы и самовыражения.

Космический совет: будьте таким, каким вы всегда хотели быть.

♏ Скорпион

Скорпионы, вы можете выбрать, как действовать в сложившейся ситуации. Либо вы позволите страху руководить вами, либо обретете веру в свои силы. Прислушайтесь к своим чувствам. Любовь поможет все исправить. Ваши действия сегодня обеспечат вам успех в будущем.

Космический совет: избавьтесь от страхов.

♐ Стрелец

Стрельцы, вы сосредоточились на своих обидах и не хотите встать на место другого человека. Нельзя получить добро, излучая негатив. Перемены в одной сфере принесут улучшения во всех остальных. Поработайте над собой и увидите ситуацию в совсем другом свете.

Космический совет: перестаньте себя жалеть.

♑ Козерог

Козероги, в своих неудачах вы склонны винить других. Но не стоит перекладывать ответственность за свои ошибки. Помните, что вы - кузнец своего счастья. Верните себе управление своей жизнью. Перестаньте зацикливаться на прошлом и сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать в настоящем.

Космический совет: примите ответственность за свои поступки.

♒ Водолей

Водолеи, вы сами отказываете себе в радости и перестали верить в хорошее. Ваша установка не позволяет ощутить всю полноту жизни. Найдите время и возможность задуматься о том, чего вы хотите на самом деле. Мечтайте, фантазируйте и откажитесь от запретов.

Космический совет: найдите то, что приносит вам радость.

♊ Рыбы

Рыбы, помните, что вы имеете право на разные эмоции. Не осуждайте себя, если вдруг впали в меланхолию. Но не забывайте оставить в своем сердце место и для радости. Относитесь ко всему происходящему философски, потому что все трудности носят временный характер.

Космический совет: не принимайте происходящее близко к сердцу.

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