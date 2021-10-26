Перед исчезновением Светличная жаловалась на издевательства и просила защиты

Стало известно, что незадолго до своего таинственного исчезновения актриса Светлана Светличная жаловалась на издевательства и просила о помощи. Об этом рассказал председатель гильдии актеров России Валерий Гущин, пишет KP.RU.

По его словам, Светличная приходила к ним 20 октября. Актриса заявила, что над ней «опять издеваются» и потребовала юриста, который бы мог ее защитить.

«Мы ее проводили к нашему юристу. Потом отправили на такси домой по ее новому адресу. Она сейчас живет ЖК «Лосиный остов». Невестка дала адрес. С таксистом договорились, что он доведет ее до двери. Она уехала от нас с рюкзачком. В нем находились деньги и документы», - отметил Гущин.

О том, куда могла исчезнуть звезда советского кино, страдающая деменцией, неизвестно. Актрису разыскивает полиция.

В ее новой квартире правоохранители обнаружили собранный рюкзак с документами, набитый деньгами. Не исключено, 81-летняя артистка намеревалась сбежать от своих родственников, с которыми она находилась в конфликтных отношениях из-за наследства.

Соседи актрисы рассказали, что она была против переезда, а сама Светличная не раз жаловалась на родных журналистам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что у Светличной был молодой друг, актер Иван Николаев, которого она считала «родственной душой».