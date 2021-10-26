Перед исчезновением Светличная жаловалась на издевательства и просила защиты

|
Надежда Квашенко
1 280

В квартире актрисы обнаружили собранный рюкзак с документами, набитый деньгами.

Перед исчезновением Светличная жаловалась на издевательства и просила защиты

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Стало известно, что незадолго до своего таинственного исчезновения актриса Светлана Светличная жаловалась на издевательства и просила о помощи. Об этом рассказал председатель гильдии актеров России Валерий Гущин, пишет KP.RU

По его словам, Светличная приходила к ним 20 октября. Актриса заявила, что над ней «опять издеваются» и потребовала юриста, который бы мог ее защитить.

«Мы ее проводили к нашему юристу. Потом отправили на такси домой по ее новому адресу. Она сейчас живет ЖК «Лосиный остов». Невестка дала адрес. С таксистом договорились, что он доведет ее до двери. Она уехала от нас с рюкзачком. В нем находились деньги и документы», - отметил Гущин.

О том, куда могла исчезнуть звезда советского кино, страдающая деменцией, неизвестно. Актрису разыскивает полиция.

В ее новой квартире правоохранители обнаружили собранный рюкзак с документами, набитый деньгами. Не исключено, 81-летняя артистка намеревалась сбежать от своих родственников, с которыми она находилась в конфликтных отношениях из-за наследства.

Соседи актрисы рассказали, что она была против переезда, а сама Светличная не раз жаловалась на родных журналистам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что у Светличной был молодой друг, актер Иван Николаев, которого она считала «родственной душой».  

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.13
-0.73 81.74
-0.76
Откажитесь от ожиданий! Китайский совет дня на вторник, 26 октября

Последние новости

9:12
Тащившей за волосы ребенка жительнице Саратова грозит до трех лет тюрьмы
9:10
Истерзанное тело 73-летнего пенсионера нашли в бане в Новой Москве
9:07
Откажитесь от ожиданий! Китайский совет дня на вторник, 26 октября
8:56
Военные ВС РФ и Турции провели совместное патрулирование в Сирии
8:53
Американцы поддержали Путина, заявившего о недопустимости смены пола у детей
8:44
Как по дате рождения выбрать профессию, которая поможет разбогатеть

Сейчас читают

Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 25 октября по 7 ноября
Жорин прокомментировал заявления Моргенштерна о бессмысленности Дня Победы
Идеальная совместимость: Какие знаки зодиака будут любить друг друга всю жизнь
Берегитесь, гипертоники! Магнитная буря красного уровня накроет Землю в конце октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака