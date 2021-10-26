Откажитесь от ожиданий! Китайский совет дня на вторник, 26 октября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 26 октября?

От этого вторника не стоит ждать легкости и быстрого решения всех вопросов. Энергии дня складываются таким образом, что будет сложновато решить проблемы с наскоку. Настройтесь на медленный прогресс или временную паузу.

Помимо трудного продвижения в делах, вторничное сочетание энергий будет способствовать повышенной ранимости и эмоциональности. Некоторых будет накрывать ощущением бессмысленности бытия, потянет в рефлексию и саморазрушающее поведение. Стоит разрешить себе почувствовать все эти негативные эмоции – чтобы потом отпустить их восвояси.

Лучшая рекомендация на такой день – не строить на него больших ожиданий. Как пойдет – так пойдет. Вечером устройте себе пешую прогулку, растворите остаток трудного дня в движении.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.