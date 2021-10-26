Карта желаний — действенная методика для привлечения позитивных и долгожданных перемен в привычный уклад жизни. Известно, что составленная по правилам и в определенное время, такая карта — иногда ее называют картой сокровищ — может стать залогом вашей успешной жизни, в которой все ваши мечты стали реальностью.

Когда стоит начинать заполнять листы со своими целями и желаниями, чтобы они осуществились в 2022 году? Наиболее благоприятные дни для реализации ваших желаний и целей в беседе с 5-tv.ru назвала астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

Начинать ставить цели можно и в преддверии нового года, и лучшими датами для того, чтобы приступить к воспроизведению вашей карты желаний, по прогнозам специалиста по звездам, будут следующие дни в декабре:

5 декабря и 7 декабря — дни прописывания целей и желания на будущий 2022 год.

Это время растущей Луны. В эти числа карта желаний дополнительно заряжается энергией спутника Земли, и названные даты становятся особенно благоприятными для того, чтобы высшая Вселенная услышала вас, и ваши желания непременно осуществились.

Но самым сильным, мощным днем — он буквально пропитан волшебством и энергией, заряжен на исполнение ваших желаний — станет один из первых дней нового года, не упустите его, это 8 января 2022 года. Все то, что вам так хочется и все то, чего вы так ждете, что хотите притянуть в свою жизнь сможет запуститься, начиная с этого момента.

8 января 2022 года– мощный день для визуализации.

«В этот день обязательно будьте на позитиве, обязательно визуализируйте все то, что вы хотите. Все ваши цели должны прийти к вам через картинки, и только потом вы начинаете оформлять свою карту желаний или заполнять свои листы желаний и целей», — отметила астролог.

При этом очень важно, чтобы все ваши желания были сформулированы без отрицательных частиц. Дело в том, предостерегла эксперт, что Вселенная не воспринимает отрицательные частицы, и вы можете даже получить обратный эффект, поэтому будьте предельно внимательны и осторожны.

Почему именно карта желаний так сильно работает? Секрет формулы в том, уверена эксперт в области китайской метафизики, что одновременно осуществляются концентрация и визуализация ваших желаний. Вы погружены в этот процесс, вы все время сконцентрированы на нем, вы ищете, подбираете подходящие картинки, вы глубоко в этот процесс погружаетесь.

«А где концентрация внимания, там и энергия. Где энергия, там и осуществление всех наших желаний», — подчеркнула Елена Егорова.

Если вы не можете сделать полноценную карту желаний в идеальное для этого время 8 января, то, как советует эксперт, составьте хотя бы список целей и желаний на следующий год.

Есть свой секрет для точного воплощения ваших мечтаний, он заключается в исполнении неукоснительных нюансов. После того, как ваши цели прописаны в настоящем времени, в утвердительной форме, без отрицательных частиц, после запятой вы пишете свои ощущения в момент того, как это желание осуществилось, сбылось. Словно оно уже происходит здесь и сейчас.

Например, я еду на своей прекрасной новой шикарной машине… и пишете марку и модель, при этом описывая свое состояние в этот момент. То есть нужно погрузиться, представить себя, в какой вы одежде, какого цвета салон машины, по какой улице вы едете, и какие ощущения при этом возникают у вас внутри.

«Действуя таким образом, вы притянете гораздо быстрее ваши желания. Вселенная будет точно понимать, что конкретно вы хотите. И обстоятельства будут складываться определенным образом, в вашу пользу, чтобы ваша визуализация воплотилась в реальной жизни», — резюмировала астролог Елена Егорова.

Пусть ваши желания, даже самые заветные, исполнятся в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно составить карту желаний, чтобы все задуманное сбылось.