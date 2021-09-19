Как правильно составить карту желаний, чтобы все задуманное сбылось

Карта желаний в психологии считается одной из самых интересных и доступных практик достижения целей. Достаточно отобразить свое счастье на листке бумаги в виде коллажа и следовать начертанному. Но нередко многие, принимаясь за составление карты, неправильно формулируют желаемое. Что стоит учесть при составлении карты желаний, чтобы задуманное реализовалось на 100%, в беседе с 5-tv.ru поделился психолог Сергей Ланг.

Когда человек переносит свои фантазии или свое настоящее на листок бумаги, визуализирует их, уже по рисунку можно определить, насколько он сейчас счастлив, какие у него желания, мечты и цели. При этом, считает психолог, относиться к данной практике нужно с большим вниманием и постараться сделать все по правилам.

Первое правило — точность формулировки

Когда вы начинаете рисовать, задайте себе вопрос, что сегодня делает вас счастливыми и нарисуйте это.

Следующий шаг: ответьте себе, что бы вы еще хотели, чтобы произошло в вашей жизни такого, от чего вы по-настоящему могли стать счастливыми. Продумав ответ на вопрос, нарисуйте то, о чем вы мечтаете и какие цели перед собой ставите.

Второе правило — цветовая палитра

«Очень важно обратить внимание на цветовую гамму: то, в каких цветах вы будете это все представлять на рисунке, отразит действительно ваше настроение, ваш характер и то, каким вы видите свое счастье», — отметил эксперт.

Есть закономерность: чем больше цветов будет изображено на рисунке, тем больше проявится ваш позитивный настрой, он повлияет на дальнейшую мотивацию.

«Картина, в которой будут преобладать черно-серые и белые цвета, говорит о том, что человек сомневается в себе, не уверен или боится, что задуманное им может не реализоваться. Это означает, что человек относится к карте желаний как к определенной иллюзии, и это безусловно мешает ему жить», — пояснил Сергей Ланг.

Специалист предлагает следующий алгоритм:

нарисуйте свое счастье в ярких цветах;

изобразите тех людей, которых вы бы хотели видеть рядом с собой;

дополните рисунок изображением какого-либо действия.

Последний пункт позволит вам максимально приблизиться к своим целям, поэтому изобразите не просто «вот я и моя семья, а рядом автомобиль и дом», а реальное дело в действии: то, как вы играете, гуляете, ходите по лесу и собираете грибы, как вы сидите на пикнике, покоряете горы или купаетесь в море.

Чем чаще вы будете смотреть на свой готовый коллаж и представлять, визуализировать его, тем больше шансов, что это счастье обязательно произойдет с вами.

«Наши мысли толкают нас на хорошие поступки, они мотивируют нас, помогают нам развиваться и идти вперед, поэтому важно, чтобы то, что вы изобразили на рисунке, было вашим самым настоящим и искренним желанием», — резюмировал психолог Сергей Ланг.

Ранее с 5-tv.ru рассказывал, в какие дни разные знаки зодиака притягивают деньги.