Не ищите меня! Тайные пристрастия разных знаков зодиака

Не существует одинаковых людей, как не существует одинаковых звезд на небе. Это точно знают астрологи, умеющие расшифровывать тайны судеб и сомнительные черты характеров. Сегодня узнаем о неожиданных пристрастиях представителей разных знаков зодиака. Будьте внимательны!

Овны

Представители этого знака не могут прожить и дня без спортивного зала. Именно там чаще всего они проводят все свое свободное время. Астрологи уверены, что бодрость духа и здоровое красивое тело для Овнов превыше всего. Если мечтаете завоевать сердце кого-то из этих красавчиков, придется соответствовать!

Тельцы

От природы Тельцы — существа ленивые и неповоротливые. Их тайная любовь — диван и еда. При любой удобной возможности они бегут за вкусным блюдом и ныряют под одеяло. Ну а что? У каждого свои маленькие недостатки.

Близнецы

Рожденные под знаком Близнецов люди обожают часами говорить обо всем на свете. Они могут встретить знакомых и отнять у них несколько ценных минут жизни или доставать друзей навязчивыми звонками по телефону. Остановить болтунов невозможно. Еще обидятся!

Раки

Представители этого знака — прирожденные кулинары. Быт их совершенно не тяготит, а даже наоборот. Ежедневные завтраки, обеды и ужины они будут готовить, даже если небо рухнет на землю. Попробуйте их блюда — вам точно понравится!

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Девы

Рожденные под знаком Девы люди слишком дисциплинированы и трудолюбивы. Где их можно застать в свободное время? Конечно, за работой! Может быть, в воскресенье они и не решаться взламывать двери офиса, но обязательно найдут, чем занять себя дома. Посуду же еще никто не мыл?!

Весы

Весы при всей своей скрытности и нерешительности очень любят пообщаться с кем-нибудь. Вероятнее всего, коротать часы они будут за телефонными разговорами вместе с Близнецами. Впрочем, никто не говорил, что представители этого знака не найдут «слушателей» среди своих же.

Скорпионы

Представители знака Скорпион обожают плотские утехи. От рождения они гиперсексуальны, поэтому даже после сложного трудового дня обязательно забегут к партнерам «на кофе». Ну а если будет совсем скучно, скрасят досуг походом к какой-нибудь гадалке. Интересно же узнать судьбу!

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Стрельцы

Стрельцы никуда не спешат и редко влезают в авантюры. Поэтому из всех «тайных пристрастий» они выбирают чтение книг в одиночестве. Им очень важно время от времени погружаться в мир грез. Иначе реальных испытаний психика может не выдержать.

Козероги

Урожденные Козерогами люди — консерваторы. Если они не доступны, искать их следует на работе. Да-да, как и Девы, Козероги страдают трудоголизмом. Только, пожалуйста, не обижайтесь на них.

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Водолеи

Водолеи с детства обожают шумные компании, дружеский смех и веселье. Они не из тех, кто стесняется публики. Почти наверняка их можно встретить на местной тусовке в костюме какого-нибудь супергероя. А что? Может, действительно спасали мир?

Рыбы

Рыбы обожают домашний отдых. Конечно, они не едят столько, сколько Тельцы, зато на диване поваляться — святое дело! Особенных тайных пристрастий у Рыб нет. Разве что за таковые можно принять рукоделие, их философские размышления, ну или постоянные походы по врачам в поисках сомнительных заболеваний, пишет go_astrology.

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