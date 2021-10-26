Источник сообщил о местонахождении Светланы Светличной

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Ксения Темникова
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Артистка здорова и находится в полном порядке.

Источник сообщил о местонахождении Светланы Светличной

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Сотрудники уголовного оперативного розыска установили местонахождение пропавшей Светланы Светличной.  Актриса жива и здорова, участвует в съемках одного из ТВ-шоу, сообщил источник 5-tv.

Накануне Сын Светличной сообщил, что  его мать с 22 октября перестала выходить на связь — до происшествия 81-летняя актриса не выходила из дома без предупреждения.  В тот день она приехала на киностудию им. Горького в столице. Кадры ее прибытия оказались в распоряжении 5-tv.ru. Также известно, что  звезда «Бриллиантовой руки» жаловалась на плохое самочувствие и ей даже потребовалась скорая помощь.

Заявление в полицию сын актрисы написал через три дня. К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда Liza Alert.

Незадолго до своего исчезновения Светличная  жаловалась на издевательства и просила о помощи у  гильдии актеров России.

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