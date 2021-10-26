Источник сообщил о местонахождении Светланы Светличной

Сотрудники уголовного оперативного розыска установили местонахождение пропавшей Светланы Светличной. Актриса жива и здорова, участвует в съемках одного из ТВ-шоу, сообщил источник 5-tv.

Накануне Сын Светличной сообщил, что его мать с 22 октября перестала выходить на связь — до происшествия 81-летняя актриса не выходила из дома без предупреждения. В тот день она приехала на киностудию им. Горького в столице. Кадры ее прибытия оказались в распоряжении 5-tv.ru. Также известно, что звезда «Бриллиантовой руки» жаловалась на плохое самочувствие и ей даже потребовалась скорая помощь.

Заявление в полицию сын актрисы написал через три дня. К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда Liza Alert.

Незадолго до своего исчезновения Светличная жаловалась на издевательства и просила о помощи у гильдии актеров России.