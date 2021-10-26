Пройдено больше 30 километров: к поискам Светличной подключились волонтеры

|
Виктория Андреева
3 116

К поискам Светличной подключились волонтеры Liza Alert

Пройдено больше 30 километров: к поискам Светличной подключились волонтеры

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Москвичи активно присоединяются к спецоперации. О местонахождении звезды ничего не известно с 22 октября.

Волонтеры поисково-спасательного отряда Liza Alert «прочесали» более 30 километров в поисках без вести пропавшей актрисы Светланы Светличной. Звезда перестала выходить на связь 22 октября. Близкие люди всерьез переживают за ее здоровье.

Первыми тревогу забили сын и невестка заслуженной артистки РСФСР. Известно, что у селебрити большие проблемы с памятью: она прострадала в результате несчастного случая и до сих пор не могла оправиться. Недавно выяснилось, что в день исчезновения Светличной понадобилась помощь медиков — прямо на киностудию имени Горького ей вызывали «скорую». Также незадолго до пропажи 81-летняя дива жаловалась на издевательства и молила юристов о помощи.

Пожилую Светлану Афанасьевну ищут не только волонтеры, но и полицейские. Правда, никто из родных им не может точно сказать, в каком направлении могла уйти из дома актриса. Близкие сообщили лишь, что она могла быть одета в разноцветную шубу и черную шляпу. Более ничего не известно.

«Район Ростокино, Северо-Восточный административный округ, Москва», — описали примерную зону поиска звезды координаторы Liza Alert.

ВКонтакте @lizaalert_real

Оперативный штаб волонтеров временно свернут, однако поиски Светличной продолжаются. Москвичи активно присоединяются к спецоперации.

По последним данным, для допроса в Следственный комитет доставлен водитель, подвозивший перед пропажей актрису на киностудию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в квартире исчезнувшей Светланы Светличной обнаружили рюкзак с документами, набитый деньгами.

+4° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
70.13
-0.73 81.74
-0.76
Откажитесь от ожиданий! Китайский совет дня на вторник, 26 октября

Последние новости

12:14
Все ради него: невероятная история любви принцессы Японии и простолюдина
12:05
Глава комитета ГД по молодежной политике призвал к участию в акции #МыВместе
11:58
Анна Калашникова об уходе Регины Тодоренко из Instagram: «С жиру бесится»
11:48
Более половины жителей Финляндии считают Россию военной угрозой
11:40
Москвичка рассказала о похожей на Светличную женщину, просящую милостыню
11:14
Стали известны подробности спасения военными РФ панамских моряков от пиратов

Сейчас читают

Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 25 октября по 7 ноября
Жорин прокомментировал заявления Моргенштерна о бессмысленности Дня Победы
Идеальная совместимость: Какие знаки зодиака будут любить друг друга всю жизнь
Берегитесь, гипертоники! Магнитная буря красного уровня накроет Землю в конце октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака