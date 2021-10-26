Оперативники вышли на след предполагаемых убийц семьи банкира Яхонтова в Москве

Правоохранители вышли на след убийц семьи бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его жены и маленького сына. Оперативные сотрудники сейчас разыскивают автомобиль такси, на котором, как они полагают, передвигаются подозреваемые.

Жестокая расправа с семьей экс-банкира произошла в их квартире — в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице в Москве. Тела обнаружила дочь бизнесмена Анастасия, которая вместе со своим молодым человеком пришла навестить родителей — насторожило долгое молчание в ответ на звонки. Дверь квартиры девушке открыла соседка. Увидели кровь и истерзанные тела, заходить не стали, тут же обратились в полицию.

У всех убитых были порезы на горле. 57-летнего Яхонтова прежде чем зарезать, зверски избили. Также расправились и с его 39-летней супругой. Восьмилетнему мальчику сломали шею. Через день ребенок должен был отправиться на спортивные сборы в Турцию — собирался участвовать в соревнованиях по теннису.

В 2016 году бизнесмен был фигурантом уголовного дела о растрате средств «Смоленского банка». В ходе расследования было установлено, что основной акционер Павел Шитов и Михаил Яхонтов от имени предприятия выдали не ведущему реальной финансовой деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит на 600 миллионов рублей. Банкир провел шесть лет в тюрьме, не давно вышел на свободу. Он оставался должен кредиторам более 19 миллиардов рублей, большую часть — физическим лицам.

По факту тройного убийства возбуждено уголовное дело. Ранее 5-tv.ru публиковал видео СК из квартиры Яхонтова.