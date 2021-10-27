Какие ритуалы на Хэллоуин в ночь на 1 ноября помогут изменить жизнь к лучшему

Считается, что в ночь с 31 октября на 1 ноября грань между миром живых и миром мертвых становится очень тонкой, и разные потусторонние сущности могут перейти из одного измерения в другое. Сегодня это называется Днем всех святых, днем духов или Хэллоуином.

С одной стороны, праздник имеет значительный коммерческий размах — например, в Америке более трех миллиардов долларов люди ежегодно тратят на украшения для домов, костюмы (все это по преданиям отгоняет злые силы) и вечеринки. Но на самом деле праздник имеет глубоко уходящие в языческую историю корни, рассказала астролог Алена Никольская.

«В язычестве этот день называется Сайман. Раньше кельты, друиды, которые жили на территории нынешней Англии, Ирландии и северной Франции, обязательно собирались на высоких холмах, в дубовых рощах и проводили свои ритуалы», — пояснила эксперт.

Одним из элементов празднования всегда был большой костер. После того как он прогорал, угли собирались и раздавались людям, чтобы каждый мог от них зажечь огонь в своем жилище. После обязательно нужно было оставить этот уголек на следующий год: считалось, что он охраняет от нечисти и всяческого негатива.

Друиды, отмечает Никольская, относились к миру духов и миру живых, к смыслу жизни и смерти, как современный человек. Они считали, что смерть — это такая же часть жизни, естественная, совсем не трагичная. Как дерево сбрасывает отжившую листву, чтобы новые листочки появились уже в следующем году, так и люди постепенно «обновляется», полагали древние. С этой мыслью они отмечали и Хэллоуин.

Какие волшебные ритуалы можно провести в Хэллоуин?

«Вы также в этот день можете сделать некоторые вещи для того чтобы измениться и улучшить некоторые сферы своей жизни. Если у вас в ближайшее время кто-то из родных и близких уходил из жизни, то обязательно в этот день нужно зажечь свечу, вспомнить этого человека добрыми словами, поблагодарить, сказать о том, что вы его любите, помните, всегда будете это делать, и для него всегда есть в вашем сердце хорошее место», — советует астролог.

Другой ритуал для тех, кто мечтает избавиться от плохих воспоминаний, дурных черт характера и прочих ненужных элементов жизни. Чтобы его провести, понадобятся две свечи, бумага с ручкой и добрые намерения. Зажгите одну свечу и сформулируйте предмет обряда. Потом выпишите то, что надумали на листок и зажгите вторую свечу.

«Затем на этой свече — возьмите за кончик вашу бумажку — сожгите. Представьте, что вместе с этой бумагой сгорает все, что вам не нужно. Обязательно следите за тем, что вы будете говорить, что будете делать в этот день. Постарайтесь уйти от всего негатива, будьте светлыми, добрыми и посылайте свет и добро в мир. Тогда к вам никакая зараза не прицепится», — заключила Никольская.

День всех святых помимо прочего тесно связан с гаданиями, как и многие другие, особенно языческие праздники. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как узнать имя суженого, количество будущих детей, а также исполнить заветное желание в Хэллоуин.