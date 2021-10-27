Стоп СОVID: В Ленобласти запретили дискотеки и концерты, но оставили кино и театры

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Егор Измалкин
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В Ленобласти ввели новые антиковидные ограничения

Стоп СОVID: В Ленобласти запретили дискотеки и концерты, но оставили кино и театры

Фото: ТАСС / Коньков Сергей

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

На территории региона большинство учреждений будут допускать посетителей и сотрудников только по QR-коду.

Новые зонтиковидные ограничения вступают в силу в Ленинградской области 27 октября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут закрыты торговые центры площадью 36 тысяч квадратных метров и более. В них разрешено работать только аптекам и продовольственным магазинам. Фуд-корты могут готовить еду навынос.

Кроме того, в этот период будет запрещена работа дискотек и ночных клубов, концертных залов. Они смогут вернуться к работе с использованием QR-кодов с 8 ноября.

С 30 октября QR-код или отрицательный ПЦР-тест понадобится сотрудникам и посетителям кинотеатров, домов культуры, музеев, театров, стоматологий, бассейнов, бань, фитнес-клубов, парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, спортивных организаций. Те же требования распространяются для заселения в гостиницу.

Кафе и рестораны Ленобласти смогут принимать клиентов только в том случае, если у гостей и самих работников есть QR-коды или ПЦР-тесты. МФЦ в период нерабочих дней продолжают функционировать в обычном режиме, но по ограниченному списку услуг.

Детские лагеря в осенние каникулы могут быть открыты только при проживании работников на их территории в условиях обсервации.

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