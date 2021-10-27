Как выбрать имя для девочки-Козерога, чтобы она выросла более женственной
Астролог рассказала, как родителям лучше выбрать имя для дочери, рожденной с 23 декабря по 20 января, чтобы смягчить ее природную силу и добавить легкости в общении.
Фото, видео: Depositphotos / Yaruta; 5-tv.ru
Женщины –Козероги отличаются сильным характером и целеустремленностью, однако в повседневной жизни им может не хватать женской мягкости и легкости в общении с людьми.
Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова рассказала 5-tv.ru, на что нужно обратить внимание родителям при выборе имени для девочки, рожденной с 23 декабря по 20 января.
Считается, что прекрасные представительницы этого знака зодиака, которые появляются на свет в разгар зимы, во многом наследуют ее холодный нрав и сложный характер.
Женщины-Козероги очень целеустремленные, практичные и элегантные. Обычно они очень сдержанные и любят подчинятся правилам, которые сами и создают, что осложняет их взаимодействие с окружающими.
Такие черты обусловлены тем, что на женщин-Козерогов очень сильное влияние оказывают Сатурн и Марс, то есть, фактически мужские планеты. В то время как нежные и женственные Луна и Нептун находятся в зоне своей слабости.
Однако, если выбрать для девочки-Козерога правильное имя, то можно компенсировать переизбыток сильной энергетики, смягчив его женственностью и мягкостью.
Представительницам этого знака подходят многосложные имена, которые содержат в своем составе мягкие согласные л м н. Желательно также, чтобы имя содержало букву д.
Родителям девочки-Козерога стоит рассмотреть такие имена, как Надежда Людмила, Лидия. Также очень удачным будет выбор в пользу имени Валентина или Анастасия.
Для того, чтобы не провоцировать излишнюю жесткость, свойственную этому знаку, девочкам-Козерогам не стоит давать короткие имена. Точно не подойдут Ирина, Ольга или Елена.
Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-4 женских имени, обладательницы которых меняют мужчин «как перчатки».
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